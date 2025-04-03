Чернышев с 6-летней дочкой Милой приехал на могилу к Заворотнюк в день ее рождения

Петр Чернышев все еще скорбит по умершей жене. Анастасия Заворотнюк пять лет прожила со страшным диагнозом рак мозга — у нее была глиобластома, самый тяжелый вид данного онкозаболевания. Пациенты с таким диагнозом живут всего 2-3 месяца, кто-то год. Но благодаря лечению жена фигуриста до последнего боролась за себя. Ведь дома ее ждала семья, любимый муж и маленькая дочка.

3 апреля Анастасии Заворотнюк могло исполнится 54 года. В тот день муж актрисы Петр Чернышев вместе с дочкой Милой приехал на кладбище, чтобы возложить цветы на могилу покойной жены. Присутствующие заметили, что фигурист так и ходит с бородой, при этом из-за постоянных тренировок спортсмен обладает весьма подтянутой крепкой фигурой.