Чернышев впервые выступил на льду вместе с дочкой Милой в память о Заворотнюк: «Мы все равно вместе»

В День святого Валентина в Москве состоялось ледовое шоу под названием «Влюбленные в фигурное катание». Звезды фигурного катания радовали поклонников своими вдохновенными номерами.
Центральным событием же шоу, как сообщает kp.ru, без сомнений, стал выход на лед фигуриста Петра Чернышева с маленькой дочкой от ныне покойной жены спортсмена Анастасии Заворотнюк.
Сначала Петр Чернышев выступил с номером в паре с бывшей партнершей Наоми Ланг, а в финале к ним присоединилась маленькая Мила. Шестилетняя дочка Петра Чернышева только учится кататься на коньках и выступать на публике. Но держалась при этом девочка очень уверенно и смело.
Для Милы это был дебют на льду. Свое выступление с дочкой Петр Чернышев посвятил памяти покойной жены Анастасии Заворотнюк.
После шоу Петр Чернышев довольно охотно пообщался с прессой. Держа на руках дочку, он рассказал, что продолжает любить Анастасию Заворотнюк и постоянно чувствует ее присутствие рядом.
Мила во время общения папы с прессой, обвила руками его шею и прижималась щекой к плечу отца.
«Мы все равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило», — сказал Петр Чернышев.