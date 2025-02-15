Чернышев впервые выступил на льду вместе с дочкой Милой в память о Заворотнюк: «Мы все равно вместе»

В День святого Валентина в Москве состоялось ледовое шоу под названием «Влюбленные в фигурное катание». Звезды фигурного катания радовали поклонников своими вдохновенными номерами.

Центральным событием же шоу, как сообщает kp.ru, без сомнений, стал выход на лед фигуриста Петра Чернышева с маленькой дочкой от ныне покойной жены спортсмена Анастасии Заворотнюк.

Сначала Петр Чернышев выступил с номером в паре с бывшей партнершей Наоми Ланг, а в финале к ним присоединилась маленькая Мила. Шестилетняя дочка Петра Чернышева только учится кататься на коньках и выступать на публике. Но держалась при этом девочка очень уверенно и смело.

Для Милы это был дебют на льду. Свое выступление с дочкой Петр Чернышев посвятил памяти покойной жены Анастасии Заворотнюк.