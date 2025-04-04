Поклонник Заворотнюк рассказал, что происходит на ее могиле: «Иногда ставят черный шатер»
Анастасия Заворотнюк. Фото: Владимир Мышкин/Global Look Press
Накануне, 3 апреля, поклонники почтили память актрисы Анастасии Заворотнюк.
Третьего апреля день рождения у ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк. Она скончалась в мае прошлого года, через месяц после своего 53-го дня рождения.
Накануне поклонники Анастасии Заворотнюк пришли на ее могилу на Троекуровском кладбище с букетами роз. Один из поклонников рассказал, что часто бывает на могиле любимой актрисы, приносит ей орешки. Молодой человек добавил, что часто у Заворотнюк бывает и его подруга. Она даже ухаживает за могилой звезды.
«У Настеньки всегда много цветов, даже зимой. На 40 дней батюшка приезжал. Иногда ставят черный шатер», — цитирует преданного фаната творчества Анастасии Заворотнюк MK.RU.
Еще одна поклонница на могиле Заворотнюк призналась, что лично общалась с актрисой. Она часто гуляла по поселку, где жила Анастасия Заворотнюк. Звезда была очень приветлива и всегда здоровалась с людьми на улице.
Побывал на могиле жены в день ее рождения и вдовец Заворотнюк Петр Чернышев. Он посетил кладбище вместе с дочкой Милой.