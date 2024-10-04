Александр Збруев госпитализирован с приступами удушья

В день похорон известного музыканта, скончавшегося в возрасте 78 лет, Вячеслава Добрынина, стало известно о госпитализации другой знаментости, 86-летнего актера Александра Збруева.

Как сообщается, мэтра увезли на реанимобиле в больницу имени Боткина в Москве. По словам жены Александра Збруева Людмилы Савельевой, Александра Збруева госпитализировали со второй попытки.

Сначала приехавшие по вызову врачи назначили Александру Збруеву амбулаторное лечение. Актер бодрился и говорил, что ему стало легче.

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Но чуть позже приступы удушья повторились. И на вызов приехала уже реанимационная бригада медиков. Было принято рещение об экстренной госпитализации Александра Збруева.

По материалам телеграм-канала SHOT