Александр Збруев раскрыл, о чем больше всего сожалеет

87-летний актер Александр Збруев редко видит внука Льва. И он очень сожалеет об этих нечастых встречах.

В этом артист признался на открытии нового 99-го театрального сезона театра "Ленком". Актеры пришли в театр, чтобы узнать о планах коллектива: грядущих премьерах и других новостях.

Александр Збруев как всегда выглядел подтянутым и помолодевшим. В фойе театра "Ленком" он немного пообщался с журналистами, которые сразу же окружили его плотным кольцом.

Александр Збруев: "Летом никуда не смог поехать"

- Александр Викторович, часто ли вам удается видеться с внуком Львом?

- Нет, очень редко. В силу разных обстоятельств! Конечно, я очень жалею об этом, но тем не менее…

- Как прошло ваше лето? Успели ли вы где-то отдохнуть?

- Нет, я был здесь. Никуда не смог поехать. Так сложились обстоятельства.