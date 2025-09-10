Александр Збруев раскрыл, о чем больше всего сожалеет

87-летний актер Александр Збруев редко видит внука Льва. И он очень сожалеет об этих нечастых встречах.
В этом артист признался на открытии нового 99-го театрального сезона театра "Ленком". Актеры пришли в театр, чтобы узнать о планах коллектива: грядущих премьерах и других новостях.
Александр Збруев как всегда выглядел подтянутым и помолодевшим. В фойе театра "Ленком" он немного пообщался с журналистами, которые сразу же окружили его плотным кольцом.
Александр Збруев: "Летом никуда не смог поехать"
- Александр Викторович, часто ли вам удается видеться с внуком Львом?
- Нет, очень редко. В силу разных обстоятельств! Конечно, я очень жалею об этом, но тем не менее…
- Как прошло ваше лето? Успели ли вы где-то отдохнуть?
- Нет, я был здесь. Никуда не смог поехать. Так сложились обстоятельства.
Александр Збруев на открытии театрального сезона. Фото: Наталья Шатохина
Что известно о внуке Александра Збруеве Льве
Напомним, Александр Збруев впервые стал дедушкой в марте 2024 года.
Дочь актера от актрисы Елены Шаниной, Татьяна Збруева, тщательно скрывала свою беременность. Актриса не публиковала фотографии, на которых был виден ее округлившийся живот.
Татьяна родила сына от своего супруга, менеджера Александра Заикина. Елена Шанина призналась, что Левочка стал всеобщим любимчиком семьи.
Кстати, Александр Збруев не состоял в официальном браке с Еленой. И вскоре после рождения Татьяны их отношения завершились. При этом Збруев всегда стремился активно участвовать в жизни своих детей.
Также у Александра Викторовича есть дочь Наталья от отношений с Людмилой Савельевой. Но Наталья не познала счастья материнства.
В одном из своих интервью Александр Викторович признавался, что хотя и хорошо относится к женщинам, однако не верит в вечную любовь. Он считает, что со временем это чувство трансформируется в дружбу или привязанность.
Также он выразил мнение, что женщины морально и психологически сильнее мужчин.
Еще перед постановкой он пожаловался на слабость и сильное головокружение. Врачи осмотрели артиста и рекомендовали ему постельный режим. Госпитализация ему не потребовалась.
