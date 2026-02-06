Маленький храм, рядом только близкие: как проходит прощание с вдовой Алексея Баталова

Гитана Леонтенко с дочкой Марией и актрисой Натальей Дрожжиной. Фото: "Комсомольская правда"

Прощание с Гитаной Леонтенко, вдовой народного артиста СССР Алексея Баталова, проходит в тесном кругу родных, друзей и коллег семьи.

В Храме Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище попрощались с вдовой Алексея Баталова, цирковой артисткой Гитаной Леонтенко. Отдать последнюю дань памяти ей пришли только близкие.

Как проходит прощание с Гитаной Леонтенко

С девяти утра близкие Гитаны Леонтенко начали собираться у храма. В руках они держали цветы и свечи. Люди вспоминали о том, какой была Гитана. Она жила в тени своего именитого супруга. Алексей Баталов любил всю жизнь только ее. В браке со знаменитым артистом Гитана прожила 54 года.

У Гитаны Леонтенко и Алексея Баталова есть дочка Мария. Она инвалид, у Марии ДЦП, женщина передвигается в инвалидной коляске. Во время отпевания мамы Мария сидела у ее гроба.

Она не пролила ни слезинки. Судя по всему, Мария уже приняла уход матери из жизни. Голову Мария покрыла черным платком, а утеплилась модной шубкой с леопардовым принтом.

Дочь Баталова у гроба мамы. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Рядом с Марией все время находились люди. Они поддерживали осиротевшую женщину. Помогали ей передвигаться, обнимали, выражали соболезнования.

Как Мария справилась с уходом мамы

Ранее друг семьи Баталовых рассказывал, как чувствует себя дочь актера, теперь потерявшая и маму. По его словам, Мария сумела взять себя в руки. Она даже принимала активное участие в организации похорон матери.

Момент прощания с Гитаной Леонтенко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Из известных людей на прощании с Гитаной Леонтенко никто не пришел. Венок из живых красных роз вдове Баталова прислал телеведущий Андрей Малахов.

Венок от Андрея Малахова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprohramma.org

О смерти Гитаны Леонтенко стало известно 5 февраля. Вдова Баталова скончалась на 91-м году жизни.

