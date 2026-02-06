Маленький храм, рядом только близкие: как проходит прощание с вдовой Алексея Баталова

В Храме Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище попрощались с вдовой Алексея Баталова, цирковой артисткой Гитаной Леонтенко. Отдать последнюю дань памяти ей пришли только близкие.
Как проходит прощание с Гитаной Леонтенко
С девяти утра близкие Гитаны Леонтенко начали собираться у храма. В руках они держали цветы и свечи. Люди вспоминали о том, какой была Гитана. Она жила в тени своего именитого супруга. Алексей Баталов любил всю жизнь только ее. В браке со знаменитым артистом Гитана прожила 54 года.
У Гитаны Леонтенко и Алексея Баталова есть дочка Мария. Она инвалид, у Марии ДЦП, женщина передвигается в инвалидной коляске. Во время отпевания мамы Мария сидела у ее гроба.
Она не пролила ни слезинки. Судя по всему, Мария уже приняла уход матери из жизни. Голову Мария покрыла черным платком, а утеплилась модной шубкой с леопардовым принтом.
Дочь Баталова у гроба мамы. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Рядом с Марией все время находились люди. Они поддерживали осиротевшую женщину. Помогали ей передвигаться, обнимали, выражали соболезнования.
Как Мария справилась с уходом мамы
Ранее друг семьи Баталовых рассказывал, как чувствует себя дочь актера, теперь потерявшая и маму. По его словам, Мария сумела взять себя в руки. Она даже принимала активное участие в организации похорон матери.
Момент прощания с Гитаной Леонтенко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Из известных людей на прощании с Гитаной Леонтенко никто не пришел. Венок из живых красных роз вдове Баталова прислал телеведущий Андрей Малахов.
Венок от Андрея Малахова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprohramma.org
О смерти Гитаны Леонтенко стало известно 5 февраля. Вдова Баталова скончалась на 91-м году жизни.
