Маленький храм, рядом только близкие: как проходит прощание с вдовой Алексея Баталова

В Храме Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище попрощались с вдовой Алексея Баталова, цирковой артисткой Гитаной Леонтенко. Отдать последнюю дань памяти ей пришли только близкие.

Как проходит прощание с Гитаной Леонтенко

С девяти утра близкие Гитаны Леонтенко начали собираться у храма. В руках они держали цветы и свечи. Люди вспоминали о том, какой была Гитана. Она жила в тени своего именитого супруга. Алексей Баталов любил всю жизнь только ее. В браке со знаменитым артистом Гитана прожила 54 года.

У Гитаны Леонтенко и Алексея Баталова есть дочка Мария. Она инвалид, у Марии ДЦП, женщина передвигается в инвалидной коляске. Во время отпевания мамы Мария сидела у ее гроба.

Она не пролила ни слезинки. Судя по всему, Мария уже приняла уход матери из жизни. Голову Мария покрыла черным платком, а утеплилась модной шубкой с леопардовым принтом.