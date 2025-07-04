50-летняя Катя Лель — о рождении второго ребенка: "Всегда готова"

Певица Катя Лель сделала неожиданное признание о втором ребенка. Звезда воспитывает дочку. Но совершенно не против появления у нее еще одного наследника или наследницы.

Кате Лель осенью исполнится 51 год. И она заявляет, что станет мамой, если так сложатся события в ее жизни.

"Если мне суждено стать мамой во второй раз, значит, так и будет. Я всегда готова", — поделилась Катя Лель в беседе с MK.RU .

У Кати Лель есть дочка Эмилия. В апреле ей исполнилось 16 лет. Катя Лель утверждает, что она и ее наследница очень дружны.

"Нужно просто уметь разговаривать с ребенком. Мир ребенка настолько хрупкий, всегда что-то очень эмоциональное содержится внутри", — поделилась Катя Лель .

С отцом Эмилии, бизнесменом Игорем Кузнецовым, певица развелась в 2022 году. Катя Лель довольно долго скрывала это обстоятельство от общественности. Она старалась не афишировать детали своей личной жизни. Катя Лель чаще говорит о встречах с инопланетянами, чем о своей семье.

Позже звезда намекнула, что поводом для разрыва стали измены супруга.

Не так давно появилась информация, что Игорь Кузнецов пропал в Ницце.