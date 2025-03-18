Катя Лель: «Я ждала этого целых десять лет»

В Москве с размахом прошел сольный концерт Кати Лель «Новое измерение». Выступление артистки было посвящено 30-летию ее творческой деятельности. В ходе вечера звучали как хиты певицы «Муси-пуси», «Джага-Джага», «Это я по тебе скучаю», так и новые песни.
На концерте прошла премьера композиции «Делулу», которую Катя Лель исполнила в дуэте с исполнительницей хита «Сигма-бой» Светланой Чертищевой (Betsy).
Трансформационный день
По словам Кати Лель, день концерта был выбран неслучайно. Это самый трансформационный день 2025 года. И подруга Кати — астролог Светлана Драган — сказала: «Выбирай эту дату очень тщательно. И если тебе не слабо и ты не испугаешься, а на пути встретится много препятствий, то это будет фейерверк эмоций». Естественно, Кате оказалось не слабо. И все в итоге вышло так, как и предсказала астролог.
Об этом, а также о дуэте с Betsy, отношении к хейтерам и о том, кого певица считает Сигма-боем отечественной эстрады, Катя Лель рассказала журналистам накануне своего сольного концерта.
«Пускай говорят, мне это не важно»
— Катя, недавно вам присвоили звание заслуженной артистки России. Что это значит для вас?
— Это было непредсказуемо. Я ждала этого целых десять лет. Мы собирали документы. У меня 30 лет творческой деятельности, а звание в нашей стране можно получать после 20.
Мы подавали документы целых три раза, и через десять лет это чудо произошло.
— Но не все ваши коллеги отреагировали на ваше звание с добром…
— Мне это вообще безразлично. Я посылаю им свет и любовь. Скажу вам фразу, которая мне очень понравилась. Знаете, чем отличается осознанный человек от неосознанного?
Неосознанный человек на злобных людей выпустит яд, а осознанный пошлет любовь. К счастью, я уже пришла к той осознанности, когда могу послать любовь на все злобные и агрессивные выпады в мой адрес. Это их отражение в зеркале. И я их понимаю.
— Но вы же читаете, что говорят о вас…
— Пускай говорят, мне это не важно.
Вы знаете, у каждого есть свои мечты, цели, и когда говорят: «А что спела Катя Лель?» — я отвечаю: «Давайте посчитаем, сколько у нее есть хитов, любимых народом». Это, во-первых.
А во-вторых, давайте посмотрим, кто из этих людей достиг мирового успеха.
Сто миллионов просмотров в день! Мы в тройке лидеров мировых чартов Sportify. Покажите мне, кто у нас это сделал?
Счастье — что это произошло в моей жизни, поэтому пускай говорят.
«Я уверена в успехе этой песни»
— А вы не хотели бы исполнить трек на английском языке и выйти на международную аудиторию?
— Я вам открою секрет. Сегодня будет премьера потрясающего трека с Betsy, исполнительницы «Сигма-боя». Когда меня журналисты спросили насчет 12-летних девчонок, залетевших в мировой тренд, я сказала: «Вау, это круто».
И почему-то другие не стали этому радоваться. И для меня это необъяснимо почему. Ну порадуйся за своих! Это же наша русская культура на родном языке. И я захотела сразу сочинить и спеть офигенный трек, что мы и сделали с Михаилом Чертищевым, папой Betsy.
Я уверена в успехе этой песни. Давайте узнаем, что же будет дальше.
В этой песне есть фишки в сленге, этнические ходы, интересный саунд, который рассчитан не только на российский, но и на международный уровень.
— При работе вам не мешала большая разница в возрасте?
— Я старше Betsy раз в пять.
Когда я увидела Светлану на студии, то поняла, что мы на одной энергии, на одной волне. Поэтому мы сразу друг друга считали, как будто знали друг друга тысячу лет. Возможно, наши души встречались в прошлых воплощениях.
— Что вы сами вкладываете в понятие «Сигма-бой», и кого на нашей эстраде вы бы могли назвать так?
— Это парень, любящий себя. Вам виднее, кого можно так назвать. Но, кстати, у нас есть Леша Воробьев, который себя любит. Мне кажется, что это очень характерный мужчина.
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