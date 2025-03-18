Катя Лель: «Я ждала этого целых десять лет»

В Москве с размахом прошел сольный концерт Кати Лель «Новое измерение». Выступление артистки было посвящено 30-летию ее творческой деятельности. В ходе вечера звучали как хиты певицы «Муси-пуси», «Джага-Джага», «Это я по тебе скучаю», так и новые песни.

На концерте прошла премьера композиции «Делулу», которую Катя Лель исполнила в дуэте с исполнительницей хита «Сигма-бой» Светланой Чертищевой (Betsy).

Трансформационный день

По словам Кати Лель, день концерта был выбран неслучайно. Это самый трансформационный день 2025 года. И подруга Кати — астролог Светлана Драган — сказала: «Выбирай эту дату очень тщательно. И если тебе не слабо и ты не испугаешься, а на пути встретится много препятствий, то это будет фейерверк эмоций». Естественно, Кате оказалось не слабо. И все в итоге вышло так, как и предсказала астролог.

Об этом, а также о дуэте с Betsy, отношении к хейтерам и о том, кого певица считает Сигма-боем отечественной эстрады, Катя Лель рассказала журналистам накануне своего сольного концерта.

«Пускай говорят, мне это не важно»

— Катя, недавно вам присвоили звание заслуженной артистки России. Что это значит для вас?

— Это было непредсказуемо. Я ждала этого целых десять лет. Мы собирали документы. У меня 30 лет творческой деятельности, а звание в нашей стране можно получать после 20.

Мы подавали документы целых три раза, и через десять лет это чудо произошло.