Катя Лель заявила, что не надо бояться НЛО

Известная певица Катя Лель продолжает настаивать на своей версии о том, что встречалась с НЛО. Заодно звезда объяснила, что россиянам не стоит опасаться контактов с космическими пришельцами.

«Не надо бояться НЛО. Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут», — на полном серьезе заявила Катя Лель в беседе с MK.RU.

Катя Лель объяснила, как правильно вести себя, если вдруг с вами попытаются войти в контакт пришельцы. Нужно обозначить свои границы и заявить им, что у вас нельзя ничего отбирать.

Сейчас Катя Лель сокрушается о том, что во время встречи с НЛО не была опытна и категорична, потому и лишилась зубов.

Ранее Катя Лель рассказывала, как в 16-летнем возрасте вступила в контакт с НЛО.

Певица Катя Лель была невероятно популярной в конце 90-х - начале 2000-х годов. Ее хиты знали и пели все. Сейчас знаменитость часто появляется в разных проектах на ТВ и дает запоминающиеся интервью по поводу контактов с космическими пришельцами. Словам Кати Лель верят немногие поклонники, но певицу это совершенно не смущает.