Катя Лель: "Мои соседи постоянно занимаются любовью"

Певица Катя Лель признается, что видит вещие сны. Чаще всего это цифры. Но, к сожалению, пока эта способность не помогла артистке получить хоть какую-то весточку от бывшего мужа Игоря Кузнецова. Бизнесмен пропал в Ницце, и до сих пор о нем ничего не слышно.

Мужчина перестал выходить на связь с 13 апреля. Родные Игоря выдвинули предположение, что он мог утонуть. Однако водолазы не нашли тела бизнесмена. Поиски в других местах тоже пока ни к чему не привели.

Правоохранительные органы Франции занимаются обстоятельствами пропажи экс-супруга Кати Лель. Меж тем прошло больше 45 дней с момента его исчезновения.

"Никаких новостей пока нет"

"Никаких новостей пока нет. Но мы на связи (с родными Игоря Кузнецова. — Прим. ред.) и очень волнуемся", — рассказала певица на красной дорожке премьеры циркового шоу 'Сны Пушкина'.

— А есть ли у вас какие-то предположения, куда мог исчезнуть ваш бывший муж?

— Никаких.