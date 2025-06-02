Катя Лель: "Мои соседи постоянно занимаются любовью"

Певица Катя Лель признается, что видит вещие сны. Чаще всего это цифры. Но, к сожалению, пока эта способность не помогла артистке получить хоть какую-то весточку от бывшего мужа Игоря Кузнецова. Бизнесмен пропал в Ницце, и до сих пор о нем ничего не слышно.
Мужчина перестал выходить на связь с 13 апреля. Родные Игоря выдвинули предположение, что он мог утонуть. Однако водолазы не нашли тела бизнесмена. Поиски в других местах тоже пока ни к чему не привели.
Правоохранительные органы Франции занимаются обстоятельствами пропажи экс-супруга Кати Лель. Меж тем прошло больше 45 дней с момента его исчезновения.
"Никаких новостей пока нет"
"Никаких новостей пока нет. Но мы на связи (с родными Игоря Кузнецова. — Прим. ред.) и очень волнуемся", — рассказала певица на красной дорожке премьеры циркового шоу 'Сны Пушкина'.
— А есть ли у вас какие-то предположения, куда мог исчезнуть ваш бывший муж?
— Никаких.
Катя Лель. Фото: Анна Темерина
"Махнем за границу"
— Давайте поговорим о более веселых вещах. Недавно певица Бьянка сказала, что соседи мешают ей спать. А у вас нет подобных проблем?
— Мои соседи постоянно занимаются любовью, причем очень громко и мешают спать. В любое время дня и ночи!
Я уже и в лифте им сказала: "Я вас очень прошу, потише, пожалуйста. У меня ребенок рядом". Они так засмущались и отвернулись. Все бывает!
— Какие у вас планы на лето?
— Обязательно поедем куда-нибудь любимой семьей, махнем за границу. Доченька успешно сдала экзамен на биологический факультет в лицее.
Я очень ей горжусь, поэтому заслужила.
"Я часто вижу во снах цифры"
— Вы много говорили об инопланетянах. Сейчас продолжаются какие-то контакты с ними?
— Скажу так. Энергия безумно развивается, постоянно что-то меняется, добавляется. Я в первую очередь чувствую это на себе.
И говорю о том, что происходит в пространстве, как меняются герцы нашей Земли, внутри нас все меняется. И я надеюсь, что вы это тоже ощущаете.
Катя Лель. Фото: Ваня Пономаренко
— Можно ли развить в себе эту энергию?
— Обязательно. Если вы верующий человек, то верьте и посылайте свет во Вселенную. Я делаю дыхательные практики, мантры, медитации, занимаюсь йогой. Это все повышает уровень моего сознания.
— Снятся ли вам сны?
— Я часто вижу во снах цифры. Например, сегодня услышала цифру 318. Сразу записала. Думаю, что же это означает, полезла в сонники.
Как сказал Пауло Коэльо: "Вся Вселенная нам подсказывает, только умейте читать эти знаки". Они нас всюду окружают.
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