Необычные рецепты традиционных новогодних блюд: оливье, селедки под шубой и винегрета

Ингредиенты:



* 1 свекла

* 3 картофелины

* Соль по вкусу

* 1 филе соленой сельди

* ½ луковицы

* Несколько веточек укропа

* 1 чайная ложка лимонного сока

* 1 чайная ложка оливкового масла

* Немного кунжута

* Несколько веточек петрушки



Приготовление:



1. Отварите свеклу и картофель до готовности.

2. Натрите свеклу на мелкой терке и отожмите сок.

3. Измельчите отваренный картофель в пюре.

4. Смешайте и посолите свекольное и картофельное пюре.

5. Нарежьте сельдь и лук мелкими кубиками и смешайте с рубленым укропом.

6. Из овощного пюре сформируйте небольшие лепешки.

7. Положите в центр каждой лепешки рыбную смесь и слепите края, создавая форму клубники.

8. Смажьте клубнички смесью лимонного сока и масла.

9. Сделайте семечки из кунжута, а листья из петрушки.

Для удобства подачи: можно нанизать закуску на шпажки или разложить на ломтиках черного хлеба.

Винегрет

На третьем месте по популярности среди россиян расположился винегрет. Но если вы хотите внести какое-то разнообразие в его приготовление, можно добавить в него кабачки.

Этот вкусный и простой в приготовлении салат идеально подходит для зимних застолий, так как к этому времени летние заготовки из кабачков полностью настоятся и будут готовы к употреблению.