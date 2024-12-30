Необычные рецепты традиционных новогодних блюд: оливье, селедки под шубой и винегрета

Из каких салатов состоит новогодний стол среднестатистического россиянина? В тройку лидеров входят оливье, селедка под шубой и винегрет.
Конечно, можно придумать и другие варианты. Но если вам лень заморачиваться, то можно приготовить вышеупомянутые три салата необычными способами.
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Оливье
Первым создателем салата оливье считается шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье. Оригинальный рецепт включал свежие огурцы, раковые шейки и рябчиков.
Современная версия салата оливье отличается от первоначальной. Она состоит из следующих ингредиентов: вареные яйца, вареная колбаса, вареный картофель, соленые огурцы, консервированный зеленый горошек, вареная морковь, репчатый лук, зелень, соль и майонез.
Но порой можно изменить классике и сделать оливье с кальмарами и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
* Вареный картофель - 200 г
* Вареные яйца - 2 шт.
* Вареная морковь - 1 шт.
* Соленые огурцы - 100 г
* Консервированный зеленый горошек - 100 г
* Репчатый лук - 1 шт.
* Крабовые палочки - 150 г
* Кальмары - 200 г
* Майонез - по вкусу
* Соль, перец - по вкусу
Салат «Оливье». Фото: Global Look Press
Чтобы сделать такой салат, необходимо:
1. Кальмары разморозить, очистить и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 4 минут. Остудить и нарезать соломкой.
2. Вареные картофель, морковь, яйца, крабовые палочки и огурцы нарезать кубиками.
3. Лук мелко нарезать.
4. Все ингредиенты соединить в салатнике, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.
Селедка под шубой
Вторым самым распространенным вариантом новогоднего блюда является селедка под шубой. В этом блюде не так просто изобрести велосипед. Но можно сделать ставку не на содержание, а на форму. И, например, сделать селедку под шубой в виде клубничек. Для этого вам может понадобиться вот что:
Селедка под шубой. Фото: Global Look Press
Ингредиенты:
* 1 свекла
* 3 картофелины
* Соль по вкусу
* 1 филе соленой сельди
* ½ луковицы
* Несколько веточек укропа
* 1 чайная ложка лимонного сока
* 1 чайная ложка оливкового масла
* Немного кунжута
* Несколько веточек петрушки
Приготовление:
1. Отварите свеклу и картофель до готовности.
2. Натрите свеклу на мелкой терке и отожмите сок.
3. Измельчите отваренный картофель в пюре.
4. Смешайте и посолите свекольное и картофельное пюре.
5. Нарежьте сельдь и лук мелкими кубиками и смешайте с рубленым укропом.
6. Из овощного пюре сформируйте небольшие лепешки.
7. Положите в центр каждой лепешки рыбную смесь и слепите края, создавая форму клубники.
8. Смажьте клубнички смесью лимонного сока и масла.
9. Сделайте семечки из кунжута, а листья из петрушки.
Для удобства подачи: можно нанизать закуску на шпажки или разложить на ломтиках черного хлеба.
Винегрет
На третьем месте по популярности среди россиян расположился винегрет. Но если вы хотите внести какое-то разнообразие в его приготовление, можно добавить в него кабачки.
Этот вкусный и простой в приготовлении салат идеально подходит для зимних застолий, так как к этому времени летние заготовки из кабачков полностью настоятся и будут готовы к употреблению.
Винегрет. Фото: RuTube.ru
Ингредиенты:
* Свекла - 1 шт.
* Картофель - 4 шт.
* Маринованные кабачки - 150 г
* Чеснок - 2 зубчика
* Лук - 1 шт.
* Масло
* Соль
Приготовление:
1. Тщательно вымойте и отварите свеклу, картофель и кабачки. Остудите их.
2. Пока овощи остывают, нарежьте лук и кабачки кубиками, измельчите чеснок и переложите все в салатницу.
3. Остывшие овощи измельчите и добавьте в салатницу.
4. Перемешайте салат, посолите и заправьте маслом.
5. Дайте салату охладиться и перед подачей украсьте его свежей зеленью.
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