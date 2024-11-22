«Он же молодой! Он вылечился!»: что сказал Бари Алибасов, когда узнал о смерти Владимира Левкин

Когда Бари Алибасов узнал о смерти 57-летнего Владимира Левкина, он был потрясен и не мог принять эту новость. Продюсер считал, что Левкин находился в полном расцвете творческих сил и должен был продолжать жить и работать.

«У Бари было чувство непонимания: «Как такое возможно? Ведь он такой молодой! Сколько ему лет? Он же ровесник Вовы или Славы!» Действительно, они все были примерно одного возраста, разница максимум год-два. Я напомнила ему, что у Левкина был рак. А Бари ответил: «Но он же вылечился!» К сожалению, такие заболевания редко проходят бесследно. Иммунитет у человека слабеет», — объяснила реакцию супруга Елена.

Продюсер не смог присутствовать на церемонии прощания с Владимиром Левкиным, сославшись на плохое самочувствие и чуть ли не на предынфарктное состояние. Всю ночь он рассматривал архивы, тосковал, у него поднялось давление, пришлось вызывать скорую помощь. На панихиде присутствовали солисты группы «На-На». Поддержать вдову Владимира Левкина пришли Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.