Снигирь показала редкое фото сына Федора от Цыганова, который ушел к ней, оставив жену с семью детьми

Актриса Юлия Снигирь недавно поделилась снимками своего сына Федора, рожденного в отношениях с Евгением Цыгановым. Эти фотографии она разместила на своих страницах в социальных сетях, чем привлекла внимание поклонниц, интересующихся ее жизнью.

На фото Юлия запечатлела Федора во время прогулки по сосновому лесу. Сейчас она проводит время на севере России, где уже выпал первый снег. Это создает атмосферу настоящей зимней сказки, которую так любят многие дети.

Юлия и Евгений стали официальными супругами в 2019 году, хотя их сын появился на свет несколько раньше. До этого Снигирь была в браке с Алексеем Снигирем, а Цыганов состоял в отношениях с Ириной Леоновой, от которой у него семеро детей. Пара рассталась в 2015 году, когда Юлия ждала ребенка.