Снигирь показала редкое фото сына Федора от Цыганова, который ушел к ней, оставив жену с семью детьми

Актриса Юлия Снигирь недавно поделилась снимками своего сына Федора, рожденного в отношениях с Евгением Цыгановым. Эти фотографии она разместила на своих страницах в социальных сетях, чем привлекла внимание поклонниц, интересующихся ее жизнью.
На фото Юлия запечатлела Федора во время прогулки по сосновому лесу. Сейчас она проводит время на севере России, где уже выпал первый снег. Это создает атмосферу настоящей зимней сказки, которую так любят многие дети.
Юлия и Евгений стали официальными супругами в 2019 году, хотя их сын появился на свет несколько раньше. До этого Снигирь была в браке с Алексеем Снигирем, а Цыганов состоял в отношениях с Ириной Леоновой, от которой у него семеро детей. Пара рассталась в 2015 году, когда Юлия ждала ребенка.
Сын Юлии Снигирь, Федор. Фото: соцсети
Евгений неоднократно заявлял, что поддерживает контакт с бывшей женой и детьми, а Юлия в интервью Ксении Собчак отметила, что у нее сложились теплые отношения с детьми мужа. Она особенно ладит с Полиной, старшей дочерью Евгения, с которой общается как с подругой. Дети часто навещают отца, так как живут неподалеку, но Цыганов признается, что не всегда удается уделить время каждому ребенку.
Евгений Цыганов с сыном Федором. Фото: соцсети
Для женщин, стремящихся к гармоничным отношениям в семье, пример Снигирь и Цыганова может стать вдохновляющим: важно сохранять добрые отношения с бывшими партнерами и строить теплые связи с детьми от предыдущих браков.
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