"Может, он половину дома и оттяпает": Солнцев оценил шансы Диброва отобрать у жены имущество и детей

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с Teleprogramma.org высказался о разводе Дмитрия Диброва. Он оценил намерение телеведущего отобрать все у жены, Полины Дибровой. Гоген уверен, что шансы Диброва невысоки.

Вопрос о детях

Телеведущий Дмитрий Дибров не намерен делиться с женой Полиной. Он хочет отобрать у нее и особняк на Рублевке, и троих сыновей. По мнению Гогена Солнцева, план Диброва вряд ли может считаться реалистичным.

"Он не сможет детей отобрать. Для этого надо Полину лишить родительских прав. А для этого должны быть основания. Но их нет. А значит, он не может претендовать на единоличную опеку. В России вообще не принято от матери детей забирать. Скорее отцов лишают родительских прав, чем матерей. Поэтому Дибров, конечно, губу раскатал", — сказал Гоген Солнцев в беседе с Teleprogramma.org.

А что с имуществом?

Гоген Солнцев уверен, что и полностью лишить имущества жену у Диброва вряд ли выйдет. Брачный контракт пара не подписывала. А значит, все считается совместно нажитым в браке.

"Может, он половину дома и оттяпает, потому что это совместно нажитое имущество. А что касается детей, я просто более чем уверен. Как бы против него самого это все не повернулось. Все эти его потуги некрасиво расстаться, через скандалы в прессе. Ему это на руку не сыграет. Ему надо было достойно выйти из ситуации. А тут как сумасшедшая старуха начинает какие-то фрик-акробатические номера делать", — возмущен поведением Диброва Солнцев.

Мнение знаменитостей

Ранее о ситуации в семье Дибровых в беседе с Teleprogramma.org высказался певец Данко. По его мнению, во всех бедах пары виновата Полина Диброва. Данко считает, что женщина несет ответственность за семью и должна ее охранять.

Не обошла вниманием скандал и адвокат Катя Гордон. Она тоже настаивает на том, что Полина Диброва повела себя недостойно. И предложила защищать интересы жены Романа Товстика в суде.

Роман Товстик — тот самый бизнесмен и сосед Дибровых, к которому от мужа ушла красавица Полина. Он уже объявил о разводе с женой и намерении забрать у нее после развода всех шестерых детей.