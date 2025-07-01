Пореченков вступился за Ефремова на свободе: "Он еще нас порадует"

Михаил Пореченков выразил мнение, что поддержка коллег и занятие любимым делом помогут Михаилу Ефремову. Актер заверил, что такая тактика позволит ему избежать рецидивов после освобождения по условно-досрочному освобождению.

Возвращение к актерской деятельности, по словам Пореченкова, способно обеспечить стабильность и психологическое равновесие. Это будет служить своеобразным спасательным кругом для восстановления нормальной жизни.

"Это такой якорь, который будет его держать в этой жизни. Думаю, что у него много творческих планов... Он еще нас порадует", — поделился Михаил своим мнением в беседе с News.ru .

На днях Ефремов заглянул на Троекуровское кладбище, почтив память своей покойной матери Анны Покровской. Изменения в жизни актера после выхода из заключения включают отказ от употребления спиртного и регулярные посещения церкви. Кроме того, он восстановил профессиональные контакты, получив поддержку Никиты Михалкова в трудоустройстве в театр.

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