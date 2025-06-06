Тюремный роман Ефремова и Белоусовой: "Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады"
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press
Как Михаил Ефремов и Дарья Белоусова встречались в тюремном спецблоке, каким образом актриса добивалась внимания Михаила Олеговича. И за кем Дарья была замужем раньше.
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Недавно СМИ случайно раскопали интересные детали о жизни Михаила Ефремова в колонии № 4 в поселке Алексеевка Белгородской области. Оказывается, к 61-летнему актеру приезжала его возлюбленная — актриса театра "Современник" Дарья Белоусова.
Тайные свидания в колонии
За несколько месяцев до освобождения Ефремова Дарья провела с ним три дня в спецблоке — комнате для длительных свиданий, оборудованной спальней, ванной, кухней и телевизором.
По информации Telegram-канала SHOT, визит был организован секретно, но не обошлось без проблем. Дарья и Михаил, растрогавшись во время свидания, стали общаться с другими заключенными и даже оставили одному из них “памятный автограф”. SHOT опубликовал фотографию этого автографа.
Напомним, что вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель машины, Сергей Захаров, скончался в НИИ имени Склифосовского.
Впоследствии выяснилось, что Михаил Олегович находился в нетрезвом состоянии. Потом состоялась череда судебных заседаний с участием адвоката актера Эльмана Пашаева.
В итоге Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы. Но он вышел из колонии уже в апреле этого года.
Когда впервые появилось имя Дарьи Белоусовой
О связи Ефремова с Дарьей заговорили еще 9 июня 2020 года. После трагедии Дарья Белоусова предоставила любимому мужчине убежище в своей квартире на Чистых прудах. Он находился там до прибытия полиции и вынесения судом меры пресечения.
Ее видели в машине актера Сергея Гармаша, приехавшего поддержать друга после аварии. Было очевидно, что женщина сильно переживала.
По словам источника, знакомого с ситуацией, Дарья была любовницей Ефремова, добившейся его благосклонности. Она писала артисту стихи и проявляла знаки внимания, чтобы его соблазнить.
"Он сначала вообще не обращал на нее внимания"
Михаил Олегович, как утверждается, не планировал уходить из семьи, но поддерживал романтические отношения с Дарьей, о чем знали его жена и сотрудники театра “Современник”.
“Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу", — делился тогда источник с изданием 'Экспресс-газета'.
Дарья Белоусова. Фото: Global Look Press
Соседи Дарьи также подтверждали слухи о романе между ней и актером. Они утверждали, что Михаил Олегович начал посещать квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Но Дарья Белоусова, конечно, сама не подтверждала эту информацию.
Дарья и сейчас тщательно оберегает свою личную жизнь, избегая интервью, светских мероприятий и закрыв свои страницы в социальных сетях.
Ранее артистка была замужем за братом Чулпан Хаматовой, Шамилем Хаматовым. Пара прожила в браке восемь лет.
Считается, что Дарья также являлась любимицей прежнего худрука театра "Современник" Галины Волчек, ушедшей из жизни в 2019 году. В период работы в театре под руководством Волчек Белоусова принимала участие практически во всех премьерных спектаклях.
Сейчас на ее счету также несколько театральных постановок. Наверняка их теперь посмотрит и Михаил Ефремов.
Напомним, сейчас Михаил Олегович официально женат на Софье Кругликовой. У них трое общих детей.