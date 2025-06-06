Тюремный роман Ефремова и Белоусовой: "Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады"

Недавно СМИ случайно раскопали интересные детали о жизни Михаила Ефремова в колонии № 4 в поселке Алексеевка Белгородской области. Оказывается, к 61-летнему актеру приезжала его возлюбленная — актриса театра "Современник" Дарья Белоусова.

Тайные свидания в колонии

За несколько месяцев до освобождения Ефремова Дарья провела с ним три дня в спецблоке — комнате для длительных свиданий, оборудованной спальней, ванной, кухней и телевизором.

По информации Telegram-канала SHOT, визит был организован секретно, но не обошлось без проблем. Дарья и Михаил, растрогавшись во время свидания, стали общаться с другими заключенными и даже оставили одному из них “памятный автограф”. SHOT опубликовал фотографию этого автографа.

Напомним, что вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель машины, Сергей Захаров, скончался в НИИ имени Склифосовского.