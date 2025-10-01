Партнеры Товстика планируют убрать его из руководства компании: причина — роман с Дибровой

Миллиардер Роман Товстик может столкнуться с кризисом в бизнесе. И эти проблемы могут возникнуть из-за его скандальных отношений с Полиной Дибровой.

Что происходит с бизнесом Товстика

Как оказалось, партнеры миллиардера выступили с неожиданной инициативой. Они хотят убрать Товстика из руководства NL. Якобы таким образом роман с Дибровой не отразится на репутации компании.



Не исключено, что совладельцы захотят выкупить долю миллиардера и исключить его из бизнеса. Партнерам также не нравится, что Товстик тратил средства NL на оплату пиарщиков и консультантов, пишет Starhit .

Образцовая семья Товстиков

В окружении миллиардера говорили, что семья Товстиков годами казалась образцовой. Любящие муж и жена, дома шестеро детей. Но в этом году бизнесмен решил уйти от 40-летней Елены.

Причем Товстик не стал скрывать связь с женой шоумена Дмитрия Диброва. Та является крестной матерью его 11-летнего сына Артема. Полина даже возила мальчика на Камчатку. Кстати, без разрешения его матери. Своего сына на тот момент еще замужней возлюбленной доверил Товстик.

Кстати, о своем романе с миллиардером Полина рассказала мужу после их отдыха на Сейшелах.

А вы как считаете, может ли Товстик лишиться бизнеса из-за отношений с Дибровой? Пишите в комментариях.