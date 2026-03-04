Соседов заступился за "шепелявого" Жукова: "Далеко не все артисты у нас с идеальной дикцией"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org дал свою оценку высказываниям Андрея Губина о Сергее Жукове. Эксперт дал понять, что не стоит всерьез воспринимать заявления Губина. Ведь это всего лишь его личное мнение, не более того.
Что Соседов сказал о Жукове
Сергей Соседов не считает недостатками те нюансы Сергея Жукова, на которых во время интервью указал Андрей Губин. Он заявил, что Жуков из-за своей шепелявости и внешнего вида не имеет права выходить на сцену. Вот, например, он, Андрей Губин, выглядит неважно, и поэтому не хочет представать перед поклонниками.
Сергей Соседов считает, что артист имеет право выходить на сцену, при условии, что он Артист! Музыкальный критик заявил, что Сергей Жуков находится в нормальной форме, а его дикция — это фирменная фишка.
"Сережа в нормальной форме абсолютно. У него такая манера, такая дикция. Далеко не все артисты у нас с идеальной дикцией. Классический пример — Лев Лещенко, которого пародируют все, кому не лень. Или Татьяна Буланова… Но это же фишка, это делает артиста узнаваемым. Ничего плохого в дефектах дикции нет. Певец не диктор Центрального телевидения, не обязательно, чтобы он совершенно произносил звуки.
У Сергея Жукова хорошая аура, от него идет хорошая энергия. Ему худым быть не надо. Худоба не всем идет. Похудевшие часто выглядят изможденно.
Сережа всегда был в теле. Вообще, артист на сцене не имеет ни возраста, ни веса… Каждый берет своим. Артист или есть, или артиста нет.
Жуков вполне себе хорош. А Андрей Губин высказался. Ну и ради бога. Это его мнение, а не истина в последней инстанции. Ее не существует. Это только Бог. И ничего кроме этого", — заявил Сергей Соседов.
Сергей Соседов. Фото: Лариса Кудрявцева / КП
Что сказал Андрей Губин
Звезда 90-х Андрей Губин спровоцировал скандал своим высказыванием о Сергее Жукове, чья популярность остается неизменной на протяжении трех десятков лет.
Андрей Губин пообщался с Ксенией Собчак и не удержался от резких выпадов в адрес ряда знаменитостей. Больше всех досталось Сергею Жукову — тот недавно устроил масштабный концерт в "Лужниках", куда пришли 70 тысяч поклонников "Руки Вверх!". Губин не стеснялся в выражениях и обозвал Жукова "шепелявым позором". Людей, которые ходят на его выступления, Губин искренне не понимает.
Сергей Жуков дал очень изящный ответ на публичные оскорбления Андрея Губина. Жуков перепел свой хит "Алешка", при этом он нарочито шепелявил.
Высказывания Губина о Жукове ранее уже прокомментировали продюсер Иосиф Пригожин и певец Данко.
