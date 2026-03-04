Соседов заступился за "шепелявого" Жукова: "Далеко не все артисты у нас с идеальной дикцией"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org дал свою оценку высказываниям Андрея Губина о Сергее Жукове. Эксперт дал понять, что не стоит всерьез воспринимать заявления Губина. Ведь это всего лишь его личное мнение, не более того.

Что Соседов сказал о Жукове

Сергей Соседов не считает недостатками те нюансы Сергея Жукова, на которых во время интервью указал Андрей Губин. Он заявил, что Жуков из-за своей шепелявости и внешнего вида не имеет права выходить на сцену. Вот, например, он, Андрей Губин, выглядит неважно, и поэтому не хочет представать перед поклонниками.

Сергей Соседов считает, что артист имеет право выходить на сцену, при условии, что он Артист! Музыкальный критик заявил, что Сергей Жуков находится в нормальной форме, а его дикция — это фирменная фишка.