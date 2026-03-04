Данко — о Губине, обозвавшем Жукова: "В меру своей испорченности делает какие-то выводы"

Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.org высказался об Андрее Губине. Он прокомментировал заявления некогда популярного исполнителя о лидере группы "Руки Вверх!" Сергее Жукове. Данко считает, что Губин мог быть успешнее Жукова, но выбрал другой путь.
Что Данко сказал о Губине и Жукове
Певец Данко назвал "вкусовщиной" слова Андрея Губина о Сергее Жукове. Тот обозвал Жукова "шепелявым позором". И прошелся по его внешним данным. Губин считает, что Жукову нужно срочно похудеть. Данко сначала встал на защиту лидера группы "Руки Вверх!".
"Он же не девочка, он мужчина. А мужчина должен быть чуть прекраснее обезьяны. В мужчине главное внутренняя сила, харизма и талант, поэтому делать акцент на внешнем виде, неправильно. Это как машину оценивать по наклейке на заднем бампере. Бред же!
Жуков, я считаю, выполняет свой функционал как артист и как мужчина на все сто процентов. И тут докопаться не до чего. А красота в глазах смотрящего… Мне нравятся полные люди и не нравятся худые.
Это вкусовщина! Каждый в меру своей испорченности делает какие-то выводы, вешает ярлыки. Так нельзя, естественно", — сказал Данко.
Далее музыкант выразил поддержку и Андрею Губину. Данко считает, что тот имеет право на личное мнение. Певец уверен, что Андрей Губин тоже мог бы легко собирать стадионы, как это делает Сергей Жуков.
"Губин так считает искренне. Он имеет право на это. Он тоже популярный человек. Я вас уверяю, если бы он выступал, он бы тоже собирал стадионы.
У него вот такая внутренняя парадигма. Он так живет. Несгибаемый, верен себе. Им можно восхититься. Людей, которые отказываются от денег ради внутренних убеждений, очень мало. Такие люди единичны. Он ближе к святому, Губин", — добавил Данко.
Певец Данко. Фото: Борис Кудрявов / КП
Что произошло
Андрей Губин дал интервью Ксении Собчак. Во время него, в частности, он прошелся по некоторым знаменитостям. Но сильнее всего от Губина "прилетело" Сергею Жукову, который недавно дал концерт в "Лужниках". Мероприятие посетили 70 тысяч поклонников группы "Руки Вверх!". Андрей Губин обозвал Жукова "шепелявым позором".
Реакция Жукова на слова Губина
Сергей Жуков продемонстрировал наличие чувства юмора и самоиронии. Он дал очень изящный ответ на публичные оскорбления Андрея Губина. Жуков перепел свой хит "Алешка", при этом он нарочито шепелявил.
"От позора стонут "Лужники",
На концерты ходят дураки.
У Сережки с дикцией беда,
И с таким произношением никуда", — пропел Жуков.
А вы чей фанат — Жукова или Губина? Ответьте в комментариях.
Читайте также: