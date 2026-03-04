Данко — о Губине, обозвавшем Жукова: "В меру своей испорченности делает какие-то выводы"

Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.org высказался об Андрее Губине. Он прокомментировал заявления некогда популярного исполнителя о лидере группы "Руки Вверх!" Сергее Жукове. Данко считает, что Губин мог быть успешнее Жукова, но выбрал другой путь.

Что Данко сказал о Губине и Жукове

Певец Данко назвал "вкусовщиной" слова Андрея Губина о Сергее Жукове. Тот обозвал Жукова "шепелявым позором". И прошелся по его внешним данным. Губин считает, что Жукову нужно срочно похудеть. Данко сначала встал на защиту лидера группы "Руки Вверх!".

"Он же не девочка, он мужчина. А мужчина должен быть чуть прекраснее обезьяны. В мужчине главное внутренняя сила, харизма и талант, поэтому делать акцент на внешнем виде, неправильно. Это как машину оценивать по наклейке на заднем бампере. Бред же! Жуков, я считаю, выполняет свой функционал как артист и как мужчина на все сто процентов. И тут докопаться не до чего. А красота в глазах смотрящего… Мне нравятся полные люди и не нравятся худые. Это вкусовщина! Каждый в меру своей испорченности делает какие-то выводы, вешает ярлыки. Так нельзя, естественно", — сказал Данко.

Далее музыкант выразил поддержку и Андрею Губину. Данко считает, что тот имеет право на личное мнение. Певец уверен, что Андрей Губин тоже мог бы легко собирать стадионы, как это делает Сергей Жуков.