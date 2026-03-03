Пригожин — после слов Губина о "шепелявом" Жукове: "Семьдесят тысяч человек на абы кого не пойдут"

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org встал на защиту Сергея Жукова после оскорблений Андрея Губина. Пригожин назвал Жукова победителем. А кем он считает Губина?

Что Иосиф Пригожин сказал про Сергея Жукова

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова Андрея Губина о Сергее Жукове. Пригожин считает, что в Андрее Губине говорит творческая нереализованность. А проще говоря, зависть к своему очень востребованному коллеге по шоу-бизнесу.