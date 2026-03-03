Пригожин — после слов Губина о "шепелявом" Жукове: "Семьдесят тысяч человек на абы кого не пойдут"

Иосиф Пригожин. Фото: Михаил Фролов / КП

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Андрей Губин не может определять, что такое хорошо, а что такое плохо.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org встал на защиту Сергея Жукова после оскорблений Андрея Губина. Пригожин назвал Жукова победителем. А кем он считает Губина?

Что Иосиф Пригожин сказал про Сергея Жукова

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова Андрея Губина о Сергее Жукове. Пригожин считает, что в Андрее Губине говорит творческая нереализованность. А проще говоря, зависть к своему очень востребованному коллеге по шоу-бизнесу.

"О востребованности Сергея Жукова говорит его аудитория. 70 тысяч человек на абы кого не пойдут.

У Губина есть сугубо свое мнение, и оно может распространяться на него самого. Он тоже не последняя инстанция, которая может определять, что такое хорошо и что такое плохо. Победителей не судят. А Жуков победитель, хочет этого Губин или нет", — сказал Иосиф Пригожин.

Сергей Жуков. Фото: Евгения Гусева / КП

Что сказал Губин о Жукове

Андрей Губин уничижительно отозвался о Сергее Жукове во время интервью Ксении Собчак. Он назвал Жукова "шепелявым позором". И выразил недоумение по поводу его поклонников, которые отдают деньги за билеты на концерты Жукова. По мнению Губина, с ними явно что-то не так.

"Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит шепеляво: "Привет, девчонки!" Это не позор? Это позорище! Это профнепригодность для певца, а он в "Лужниках" дает концерт на 70 тысяч человек. Я не понимаю уровень общества, которое это нормально воспринимает", — заявил Андрей Губин.

Ранее его высказывание прокомментировал продюсер Сергей Дворцов. Он поставил Губина на место, назвав Сергея Жукова легендой.

