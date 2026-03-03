"От позора стонут "Лужники": Жуков изящно ответил на обвинения Губина в шепелявости

Известный певец Сергей Жуков очень тонко ответил Андрею Губину на обвинения в шепелявости. Жуков в телеграм-канале разместил видео со своего концерта в "Лужниках". В ролике он представил новую версию песни "Алешка", во время исполнения которой шепелявил и картавил.

Реакция Жукова на слова Губина

Фронтмен музыкального коллектива "Руки Вверх!" Сергей Жуков открыто ответил на замечания певца и композитора Андрея Губина, который прежде охарактеризовал его как шепелявого и лишенного профессиональных достоинств. В качестве реакции на критику Сергей Жуков внес правки в текст своей легендарной песни "Алешка".

Изображая шепелявость, артист в шутливой форме подчеркнул, что его речь уже давно трудно разобрать — ведь "у Сережки с дикцией беда" и "с таким произношением никуда".

"Хорошо, что есть фанаты у меня и поют все песни за меня. А иначе поняла б страна, что давно уже профнепригодный я", — перепел свой же хит Сергей Жуков.

В телеграм-канале Жуков разместил видео с недавнего концерта на стадионе "Лужники", который посетили 70 тысяч его поклонников.

"От позора стонут "Лужники", На концерты ходят дураки. У Сережки с дикцией беда, И с таким произношением никуда", — пропел Жуков

Что сказал про Жукова Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org ответил на претензии Губина к Сергею Жукову. Продюсер справедливо заметил, что "70 тысяч человек на абы кого не пойдут". Пригожин назвал Жукова победителем, которых не судят.

Андрей Губин во время интервью Ксении Собчак разнес Сергея Жукова. Он назвал исполнителя "шепелявым позором". И выразил недоумение по поводу уровня общества, которое своими действиями поощряет Жукова, покупая билеты на его концерты.

А вы как считаете, Андрей Губин прав или нет? Ответьте в комментариях.