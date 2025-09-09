Соседов объяснил, почему критикует участников шоу 'Суперстар': "Когда все хорошо, люди переключают на другой канал"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org объяснил свое поведение на шоу 'Суперстар'. Вести себя резко и критиковать звезд он считает частью своей работы. Иначе никому будет неинтересно. И в чем он не прав?

Почему Сергей Соседов ведет себя так вызывающе?

Сергей Соседов — один из самых ярких и эпатажных членов жюри проекта 'Суперстар'. Его высказывания на шоу НТВ расходятся на цитаты. Его оценки долго потом обсуждаются зрителями.

Сергей Соседов объяснил Teleprogramma.org, что ведет себя так ради высоких рейтингов шоу. Тихие и со всем согласные члены жюри никому не интересны. Поэтому Сергей Соседов часто бывает резок в своих комментариях.

"По сценарию должно быть все интересно, увлекательно. Должны быть острые углы, эмоции, краски. Когда все хорошо, люди переключают на другой канал. Зритель понимает, что места распределены, все друг с другом обо всем договорились, согласились. Зачем тогда смотреть? А мы ни о чем никогда не договариваемся! У нас все на живую нитку. Мы смотрим номер вместе со зрителями, только один раз. Мы не бываем на репетициях. Нас не приглашают. Мы в день съемки не знаем даже репертуара артиста. Нам говорят, что для нас это должно быть неожиданностью", — раскрыл секреты шоу Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org.

Обижаются ли артисты на Сергея Соседова

Сергей Соседов часто позволяет себе довольно хлесткие высказывания. За слова могут заставить и ответить. Но пока таких историй с Соседовым не приключалось.

"Никаких обид на шоу нет. Все понимают, что это игра. Если обиды и бывают, то очень редко. Бывает, конечно, что обижались. Но недолго. Какие-то минуты. Это все быстро уходит", — добавил музыкальный критик.

Отношения Сергея Соседова и Леры Кудрявцевой

Сергей Соседов и Лера Кудрявцева выступают в качестве антагонистов. Если музыкальный критик устроит разнос артисту, телеведущая его непременно похвалит, и наоборот. Точки зрения на номера участников у Соседова и Кудрявцевой совпадают крайне редко.

Но это не повод для плохих отношений между ними. Скандалят Сергей и Лера только на камеру. За эфиром у них все прекрасно.

"С Лерой Кудрявцевой нормально все. Мы, бывает, спорим, у нас бывают разные мнения о выступлениях. Человек не может все время думать одинаково с другим. Но это не повод для конфронтаций", — сделал акцент Сергей Соседов.

Как Соседов раскритиковал 'Блестящих'

6 сентября на НТВ стартовал новый сезон шоу 'ВИА Суперстар-2'. Сергей Соседов во время эфира подверг резкой критике выступление группы 'Блестящие'. Он назвал номер 'сценическим сумбуром'.

Критиковал в тот вечер Соседов и другие коллективы. В беседе с Teleprogramma.org Сергей Васильевич признался, что в субботу эфир не смотрел, был в гостях. И уже плохо помнит детали того, что происходило на шоу.