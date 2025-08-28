Соседов — о появлении на 'Новой волне' Антонова и Аллегровой: "А кто должен выступать? Валя Карнавал или Клава Кока?"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org сформулировал свое отношение к выступлениям артистов из старой гвардии на 'Новой волне'. Что он думает по поводу номеров исполнителей, которым уже перевалило за семьдесят лет?

Соседов за или против пожилых исполнителей?

Сергей Соседов в разговоре с Teleprogramma.org признался, что 'Новую волну' не смотрел. Вместе с тем он дал понять, что приветствует выход на сцену возрастных музыкантов. На 'Новой волне' на этот раз отметились 80-летний Юрий Антонов, 76-летний Валерий Леонтьев, 73-летняя Ирина Аллегрова.

"Артист должен выступать до конца, пока есть силы. А кто должен выступать, Валя Карнавал или Клава Кока? Если нет артистов сегодня таких мощных, как та, старая гвардия. Пусть они поют. И как воспоминания выходят на сцену. И то хорошо. Они все уйдут. И что мы будем вообще слушать? Они собирают залы. Публика приходит. У Антонова концерты проходят всегда с аншлагом. А кто, Валя Карнавал собирает залы?" — риторически поинтересовался Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org.

Фестиваль 'Новая волна' завершил свою работу

Фестиваль 'Новая волна' проходил с 21 по 26 августа в Казани. Накануне состоялось его закрытие. Ранее мы сообщали, как оно проходило.

За кулисами Ирина Аллегрова успела поскандалить с журналистами. Лера Кудрявцева целовалась со своим коллегой Владимиром Маркони. А Варум и Агутин нежничали на публике.

Особый фурор на фестивале произвело появление Валерия Леонтьева. 76-летнего исполнителя пригласил лично Игорь Крутой. Переговоры с Валерием Яковлевичем шли целых полгода.