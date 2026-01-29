"Из другой когорты товарищ": что о назначении Богомолова ректором сказал Лоза

Известный музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org объяснил, почему Константин Богомолов не подходит на роль ректора Школы-студии МХАТ. Юрий Эдуардович сформулировал свое мнение по поводу нового назначения. Что сказал Лоза о Богомолове?

Богомолов далек от мхатовских традиций

Музыкант Юрий Лоза попытался объективно взглянуть на вещи. Он объяснил, почему считает, что Константин Богомолов не подходит на роль руководителя Школы-студии МХАТ. Лоза воздержался от критики Богомолова, просто и доступно сформулировав свою позицию.

"Каждая театральная школа имеет свои какие-то рамки, установки, правила. МХАТ всегда стоял на основах максимального реализма. Константин Богомолов же никогда не стоял на этих основах. Человек, который далек от мхатовских традиций, вряд ли должен управлять таким театром. Сама школа МХАТа подразумевает максимальную приближенность к реалиям, к настоящему. В свое время Станиславский даже отыскивал предметы, которые соответствовали эпохе. Чтобы на сцене поставить не бутафорскую декорацию, а например, настоящую телегу… А Богомолов, по-моему, немножко из другой когорты товарищ", — озвучил свое мнение Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org.

Когда Богомолов возглавил Школу-студию МХАТ

О назначении режиссера Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ стал известно в пятницу, 23 декабря. На этом посту он заменит покойного Игоря Золотовицкого. Его не стало 14 января после борьбы с раком.

Назначение Богомолова ректором спровоцировало скандал в театральном сообществе. Мхатовцы настаивают на том, что Богомолов — представитель другой школы и носитель несколько иных традиций. Богомолов уже успел отреагировать на претензии. Он назвал их абсурдными.

Ранее о назначении Богомолова в беседе с Teleprogramma.org высказались известные артисты Валерий Баринов и Борис Щербаков. Они также негативно отреагировали на ректорство Богомолова. Щербаков считает, что на этом посту режиссер временно, так как у него непомерно много обязанностей.

А вы согласны с Юрием Лозой? Ответьте в комментариях.