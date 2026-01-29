"Плевать на традиции": Бочкарева заявила, что Богомолов не годится на роль ректора

Одна из ярких фигур, выступивших с публичной критикой решения о назначении ректором Константина Богомолова, — актриса Наталья Бочкарева. Она четко и эмоционально обозначила свою позицию, опираясь на личную связь с историей театра. Бочкарева считает, что было неправильным назначать ректора, не спросив мнения мхатовцев.

Протест Бочкаревой против Богомолова

Наталья Бочкарева в личном блоге подчеркнула: она — выпускница школы, воспитанная в традициях МХАТ, ученица Олега Павловича Табакова. Именно поэтому происходящее вызывает у нее не просто несогласие, а глубокое чувство протеста.

«И то, что сейчас происходит, — не про развитие и не про уважение. Это про игнорирование школы, ее истории и людей, которые эту школу создавали», — заявила актриса.

Для Бочкаревой МХАТ — не абстрактная структура, а живое наследие, созданное трудом многих поколений. Она категорически отвергает представление о театре как о пространстве для экспериментов или инструменте управленческой воли.

Ошибка, за которую придется платить

Особое возмущение у Натальи Бочкаревой вызвал сам механизм принятия решения. По ее мнению, назначение ректора без консультаций с мхатовским сообществом подрывает основы существования театра.

"Назначать ректора без диалога с мхатовским сообществом — значит плевать на традиции и преемственность", — добавила Бочкарева.

Бочкарева провела четкую границу между подлинным развитием и разрушительным отказом от прошлого. Она не отрицает важности современности, но настаивает: любые обновления должны опираться на накопленный опыт. В финале своего высказывания актриса выразила категорическое несогласие с принятым решением.

«Я категорически не согласна с этим решением. И я считаю происходящее ошибкой, за которую школе еще придется платить», — резюмировала Наталья Бочкарева.

Константин Богомолов был назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ после ухода из жизни Игоря Золотовицкого, руководившего этим учебным заведением несколько последних лет.

Против ректорства Богомолова тут же выступили мхатовцы. Богомолов же назвал их протест абсурдом.

Ранее в беседе с Teleprogramma.org назначение Богомолова прокомментировал музыкант Юрий Лоза. Он попытался объективно оценить ситуацию и заявил, что Богомолов — просто человек из другой когорты.

А вы как считаете, Наталья Бочкарева права или нет? Ответьте в комментариях.