"Родину используют как кормушку": Цыганова — о появлении Леонтьева в Казани

Вика Цыганова в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала появление Валерия Леонтьева в Казани. Певец прилетел в Россию из США. Говорят, что артист пошел на уступку композитору Игорю Крутому. Валерий Яковлевич согласился спеть целых пять своих песен для поклонников.

Вика Цыганова не верит в искренность Леонтьева

Вика Цыганова высказалась о словах артиста. Тот ранее заявил со сцены, что "родину и друзей он не меняет". Однако певица уверена, что те, кто искренне любят свою страну, никуда не уезжают.

"Они родину используют только в качестве кошелька. На первом месте заработок, их деньги. Потому что те, кто любит родину, — ее не покидают. Они остаются с ней и в печали, и в радости. Я не хочу комментировать таких слабых людей. Алчных и жадных. На примере своей подружки Аллы Пугачевой они все сказали. Родину они используют только как кормушку. Поэтому все как есть, это правда", — заявила Цыганова в беседе с Teleprogramma.org.

Леонтьев в Казани поселился в президентском люксе

Леонтьев привык к комфортным условиям. Правда, путешествует певец только с одним охранником. Прилетев в Казань, Валерий Яковлевич заселился в один из лучших отелей города — в президентский люкс с видом на Кремль.

Ходят слухи, что концертную деятельность артист все-таки ведет. На частных мероприятиях певец готов выступить за скромные 15 млн рублей. Перелет и проживание, номер дороже 400 тысяч рублей в день тоже за счет заказчика. Зато райдер скромный, никаких устриц и черной икры. Достаточно воды, бутербродов, виски и фруктов.