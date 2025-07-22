Психолог — о Лере Кудрявцевой: "Нужно разобраться, почему она выбирает таких мужчин"

Психолог Людмила Полянова в беседе с Teleprogramma.org раскрыла суть проблемы Леры Кудрявцевой.

Не так давно телеведущая в красках рассказала, что устала бороться с алкоголизмом Игоря Макарова. Психолог, президент Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии Людмила Полянова объяснила, как Лере следует действовать.

"Конечно, Лере можно посочувствовать. Ей нужна помощь специалиста. Нужно разобраться, почему она выбирает таких мужчин, почему столько лет терпит. Более того, она от этого мужчины родила ребенка, который видит эту семейную картину. И для девочки это тоже становится нормой", — отметила эксперт.

Специалист напомнила и о таком понятии, как вторичная выгода. Она уверена, что Лера Кудрявцева не просто так терпит рядом с собой мужа-алкоголика.