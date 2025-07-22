Психолог — о Лере Кудрявцевой: "Нужно разобраться, почему она выбирает таких мужчин"

Психолог
Не так давно телеведущая в красках рассказала, что устала бороться с алкоголизмом Игоря Макарова. Психолог, президент Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии Людмила Полянова объяснила, как Лере следует действовать.
"Конечно, Лере можно посочувствовать. Ей нужна помощь специалиста. Нужно разобраться, почему она выбирает таких мужчин, почему столько лет терпит. Более того, она от этого мужчины родила ребенка, который видит эту семейную картину. И для девочки это тоже становится нормой", — отметила эксперт.
Специалист напомнила и о таком понятии, как вторичная выгода. Она уверена, что Лера Кудрявцева не просто так терпит рядом с собой мужа-алкоголика.
"Что получает женщина, когда начинает осознавать о проблеме своего мужчины? Почему она остается рядом? Есть какой-то плюс. Например, одна моя пациентка, у которой муж каждый вечер пьет алкоголь, призналась: да, он свою дозу выпил, ушел спать, и она свободна.
У Леры молодой муж, красивый, спортивный. Никто не ожидал, что так случится. Конечно, ей надо обратиться к хорошему психоаналитику. Да, это болезненная ситуация. И с ее стороны, тоже", — добавила Людмила Полянова.
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Людмила Полянова обратила внимание на то, что в опасной ситуации находится дочь Леры Кудрявцевой.
"Вовлечен ребенок. У нее картина мира уже сформирована. Ребенок видит сцены определенные, депрессию и отчаяние матери. Плюс она все равно любит своего папу. У нее формируется определенный выбор мужчины. Значит, девочка может допускать алкоголизм в семье, потому что мама, самый значимый человек, с этим мирилась. Значит, это нормально", — сделала акцент эксперт.
Многие считают, что Лера Кудрявцева, рассказывая о муже, выносит сор из избы. И более того, пиарится на ситуации в семье. Так, певец Данко заявил, что телеведущая просто подставляет супруга.
Людмила Полянова объяснила, почему Лера вынесла происходящее в семье на публику.
"Думаю, что это крик отчаяния, крик о помощи. Когда люди бравируют, демонстрируют, что с ними ничего плохого не может случиться, а потом делают такие заявление, означает, что они истощены. Лера просит о помощи. А когда у нас беда, мы не думаем, как мы выглядим. Лера не пиарится. Это она может делать по-другому", — заключила специалист.
Несколько дней назад Лера Кудрявцева откровенно рассказала в личном блоге об алкоголизме мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она призналась, что находится в отчаянии. Она устала лечить мужа и бороться с его зависимостью.
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