Певец Данко — о Лере Кудрявцевой: "Муж алкоголик, а она нет?"

Музыкант Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org высказался о телеведущей Лере Кудрявцевой.
Со звездой он знаком уже порядка двадцати пяти лет. Данко сделал вполне недвусмысленное заявление о пагубных привычках Леры. Прозвучали они на фоне недавних излияний Кудрявцевой о пристрастии ее мужа к спиртному.
"Муж алкоголик, а она нет? Лера, конечно, не пьет. Смешно. Я ни разу не видел ее мужа в непотребном виде. Никто не гнушается употреблением горячительных напитков. Человек либо употребляет, либо нет. Если бы Лера вела ЗОЖ и даже шампанского бы не пила, то можно было бы здравый давать комментарий. А когда кто-то пьет больше, кто-то меньше. Знаете, кто-то выпьет рюмочку и — все, в хлам. А кто-то бочку выпьет, но никогда не поймешь, пил человек или нет…
Для меня есть один критерий: если человек только раз в год пьет, я считаю, что этот человек выпивает. Так что, тут получается, битый не битого везет", — сказал певец Данко в беседе с Teleprogramma.org.
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Данко высказал искреннее недоумение по поводу того, что Лера Кудрявцева открыто рассказывает о проблемах в семье. Он считает, что ей стоит хранить молчание.
"Зачем она это делает? Публично унижает мужа. Сор из избы не выносят. Надо решать свои проблемы, а не подставлять близкого человека перед всей страной. Бездоказательное, огульное унижение мужчины", — добавил Данко.
Лера Кудрявцева на днях вынесла на всеобщее обозрение детали личной жизни. Она в телеграм-канале пожаловалась на мужа, хоккеиста Игоря Макарова.
Лера призналась, что устала лечить мужа от алкоголизма и спасать его. Ее публикация была похожа на крик отчаяния. Позже Лера призналась, что переборщила с откровениями. Но ничего не стала удалять из канала.
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева поженились в 2013-м году. В 2018-м родилась их дочь Маша. Лера Кудрявцева значительно старше мужа. Разница в возрасте супругов составляет 16 лет.
Читайте также: