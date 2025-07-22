Певец Данко — о Лере Кудрявцевой: "Муж алкоголик, а она нет?"

Музыкант Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org высказался о телеведущей Лере Кудрявцевой.

Со звездой он знаком уже порядка двадцати пяти лет. Данко сделал вполне недвусмысленное заявление о пагубных привычках Леры. Прозвучали они на фоне недавних излияний Кудрявцевой о пристрастии ее мужа к спиртному.

"Муж алкоголик, а она нет? Лера, конечно, не пьет. Смешно. Я ни разу не видел ее мужа в непотребном виде. Никто не гнушается употреблением горячительных напитков. Человек либо употребляет, либо нет. Если бы Лера вела ЗОЖ и даже шампанского бы не пила, то можно было бы здравый давать комментарий. А когда кто-то пьет больше, кто-то меньше. Знаете, кто-то выпьет рюмочку и — все, в хлам. А кто-то бочку выпьет, но никогда не поймешь, пил человек или нет…

Для меня есть один критерий: если человек только раз в год пьет, я считаю, что этот человек выпивает. Так что, тут получается, битый не битого везет", — сказал певец Данко в беседе с Teleprogramma.org.