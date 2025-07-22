Соседов — об излияниях Кудрявцевой о кошмаре в семье: "Невозможно скрывать"

Сергей Соседов дал совет Лере Кудрявцевой. Он объяснил, как ей стоит действовать.

"От людей пьющих надо уходить. Их вылечить нельзя, спасти нельзя. Это опыт человечества. Эта история банальна. Вы или уходите или терпите ради чего-то. Это каждый решает для себя сам. Может, Лере есть, ради чего терпеть. Я не знаю. По большому счету, человек пьющий неизлечим", — заключил Сергей Соседов в беседе с Telеprogramma. org.

Ранее певец Данко дал понять, что не только муж Леры Кудрявцевой страдает слабостью к спиртному. Грешна и сама телеведущая.

Несколько дней назад Кудрявцева сделала достоянием общественности факт алкоголизма Игоря Макарова. Она со слезами на глазах заявила, что устала бороться и лечить мужа.