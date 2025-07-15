Сябитова отреагировала на тяжелую ситуацию в семье Кудрявцевой: "Я ребенок родителей-алкоголиков"

Телесваха Роза Сябитова отреагировала на ситуацию в семье Леры Кудрявцевой. Она дала эксклюзивный комментарий для Teleprogramma.org. Поводом стали недавние откровения Леры о зависимости ее мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

Розе Сябитовой невероятно сложно даются любые разговоры на тему алкоголизма в семье. Ее до сих пор преследуют и гнетут воспоминания о тяжелом детстве. Ведь она выросла в неблагополучной семье.

"Это мой триггер. Вы же знаете, что я ребенок родителей-алкоголиков. Я на эту тему говорить не хочу. Очень тяжелая для меня тема", — призналась Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org.

Примерно в такой же неблагополучной атмосфере растет сейчас дочка Леры Кудрявцевой, Маша. Малышке в августе исполнится семь лет.

Лера Кудрявцева призналась, что ей стоит больших усилий вести себя так, чтобы Маша не догадывалась о проблемах в семье.

Телеведущая на днях рассказала, что устала бороться с алкоголизмом молодого супруга. Лера призналась, что выбивается из сил. Она боится, что однажды Игорь Макаров умрет из-за своего пристрастия к спиртному.

Подругу поддержала Катя Гордон. Она сообщила, что в семье Леры есть трудности. Но Макаров признает проблему. И не отказывается от лечения в рехабе.