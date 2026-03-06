Понимают, что делают: Поргина отреагировала на новые должности Хабенского и Безрукова

Актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала две главные новости этой пятницы, 6 марта. Под занавес недели стало известно, что Константин Хабенский станет и.о. ректора Школы-студии МХАТ. А Сергей Безруков возглавит МХАТ имени Горького.

Мнение Людмилы Поргиной

Людмила Поргина прямо заявила, что обеими руками за эти решения Министерства культуры. Людмила Андреевна считает и Хабенского, и Безрукова достойными должностей, на которые назначены.