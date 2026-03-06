Понимают, что делают: Поргина отреагировала на новые должности Хабенского и Безрукова

Людмила Поргина. Фото: Борис Кудрявов / КП

Актриса Людмила Поргина призналась, что очень рада.

Актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала две главные новости этой пятницы, 6 марта. Под занавес недели стало известно, что Константин Хабенский станет и.о. ректора Школы-студии МХАТ. А Сергей Безруков возглавит МХАТ имени Горького.

Мнение Людмилы Поргиной

Людмила Поргина прямо заявила, что обеими руками за эти решения Министерства культуры. Людмила Андреевна считает и Хабенского, и Безрукова достойными должностей, на которые назначены.

"Я очень рада, что назначили нашего друга, хорошего актера и режиссера Константина Хабенского. Рада, что это случилось.

И я рада, что Безруков возглавит МХАТ. Он организовал Губернский театр, ставит хорошие спектакли. Он понимает, что он делает. Он ответственен перед своей страной, народом, самим собой. И я очень счастлива, что все сложилось именно так", — сказала Людмила Поргина.

Константин Хабенский. Фото: Даниил Опарин / КП

Что Поргина говорила о Богомолове

Ранее пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ занимал Константин Богомолов. Правда, в этом кресле он продержался недолго. Назначение Богомолова спровоцировало жуткий скандал. Театральное сообщество сплотилось против режиссера. Бунт достиг невиданных размахов. И Богомолов предпочел подать в отставку.

На стороне его противников выступала и Людмила Поргина. В беседе с Teleprogramma.org Поргина называла спектакли Богомолова "бездарной самодеятельностью". А потом приветствовала его увольнение с поста ректора и.о. Школы-студии МХАТ.

