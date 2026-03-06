Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Стало известно о новых назначениях. Министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале сообщила, кто возглавит Школу-студию МХАТ. Новый руководитель появится и у Театра имени Горького.

Хабенский возглавит Школу-студию МХАТ

Константин Хабенский, всенародно любимый актер, кинорежиссер и общественный деятель, обладатель Ордена Почета за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и искусства, назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Это назначение означает, что Константин Юрьевич продолжит совмещать руководство знаменитой театральной студией с его текущей должностью художественного руководителя Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.

Кем назначен Сергей Безруков

Параллельно с этим, Сергей Безруков, Заслуженный артист Российской Федерации, известный своей многогранной деятельностью как в актерской профессии, так и в качестве руководителя, занял пост художественного руководителя Московского Художественного театра имени М. Горького. Сергей Витальевич успешно совмещает свою активную творческую и общественную жизнь с административной работой и педагогической практикой, являясь с 2014 года художественным руководителем Московского Губернского театра и ведя актерскую мастерскую во ВГИКе.

Эти назначения открывают новую главу в истории известных театральных школ и театров, обещая привнести свежие идеи и импульсы в развитие российского искусства.

"От всей души желаю новых успехов и достижений!" — написала в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

Назначение Хабенского на пост ректора Школы-студии МХАТ, вероятно, положит конец скандалам вокруг этого учебного заведения. Ранее и.о. ректора главного театрального вуза страны был назначен режиссер Константин Богомолов. Но под давлением театральной общественности, восставшей против его кандидатуры, Богомолов попросил освободить его от должности ректора.

Разговоры о том, что Школу-студии МХАТ может возглавить Констатин Хабенский, ходили уже давно. Во врем недавнего общения с прессой Констатин Юрьевич на них отреагировал. Он заявил, что этот вопрос нужно адресовать Министерству культуры.

