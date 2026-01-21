Отметившая 50-летие Волочкова счастлива: "Вы не представляете, сколько было зрителей, прессы!"

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org рассказала, как чувствует себя после празднования юбилея. Звезда балета уже пришла в себя после шоу, которое устроила в день своего 50-летия. Что Волочкова сказала про свой праздник?

Волочкова уже вся в работе

Корреспондент Teleprogramma.org дозвонился до Анастасии Волочковой после празднования ее юбилея. Было очевидно, что звезда балета находится в слегка взвинченном состоянии после шоу в честь собственного 50-летия. Волочкова дала понять, что довольна тем, как все прошло.

В тот вечер она получила все, что хотела. Анастасия Волочкова чувствовала себя настоящей звездой, к которой приковано все внимание публики и прессы. И все это балерина создала для себя сама.

"У меня только прошел юбилей. Я уже в рабочем режиме, в процессе. Вы не представляете, сколько было зрителей, прессы!" — радостно похвасталась Анастасия Волочкова.

Джигурда не пришел

На празднике не смог побывать закадычный друг балерины, актер Никита Джигурда. Его не отпустила жена, фигуристка Марина Анисина. По версии Волочковой, та ревнует мужа к звезде балета. Марина, вероятно, не очень верит в искреннюю дружбу мужа с балериной. И по словам Анастасии, часто вставляет палки в колеса.

Дочь Волочковой тоже не пришла

Пропустила юбилей матери и дочь Анастасии Волочковой Ариадна. Ранее балерина рассказывала, что находится в ссоре с двумя своими самыми близкими людьми, мамой и дочкой. Ариадна и ее бабушка заблокировали Волочкову.

Но балерина, судя по всему, не очень расстраивается. Она утверждает, что близкие по крови люди ее не принимают, зато общению с ней всегда рады духовно близкие товарищи.

