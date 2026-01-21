Волочкова объяснила, почему Анисина не пустила Джигурду на ее день рождения

Звездный юбилей балерины Анастасии Волочковой обошелся без одного громкого имени. Актер Никита Джигурда обещал выйти на сцену, но в последний момент пропал. Причиной стал форс-мажор дома с его "Богиней Анис".

Как Волочкова спасла шоу без любимого гостя

Анастасия Волочкова не стала грустить из-за отсутствия друга на ее шоу. Она сумела выкрутиться из непростой ситуации. Балерина призналась, что Джигурда должен был исполнять две песни. Но она просто поставила свои, и программа не развалилась.

Подозрения на фигуристку

Анастасия Волочкова призналась, что догадывалась о происках Марины Анисиной. Она заявила, что та ревностно относится к ней. И совершенно не принимает ее дружбы с Джигурдой.

"И даже после моего участия в проекте — дурацком совершенно — "Звезды под капельницей". Когда она узнала, что после первой серии у нас была тусовка, где все было классно… Нас напоили, сами продюсеры и руководители проекта сказали: давайте, танцуйте. Вот и все. А потом нас выставили в каком-то непотребном виде…", — рассказала балерина.

Анастасия утверждает, что та самая вечеринка после шоу стала отправной точкой для ревности. Джигурда рассказывал, что не помнит, где проснулся. Но как выяснилось, очнулся он рядом с Волочковой, в ее домике.

"Действительно, я его разместила, укрыла пледом", — добавила Волочкова.

После этого, по словам Волочковой, Марина не оставила ситуацию без ответа.

"И потом Марина из-за этого сделала очень подлую вещь. Просто чтобы ему отомстить, нагадить. Взяла и выложила видео личного характера. Ну, не личного, а то, которое ходило уже три года… Даже люди стали писать: "Уже неинтересно!" — описала балерина.

Балерина уверена, что именно Анисина и ранее устраивала сливы видео.

"Но теперь я поняла, откуда все это пошло, где собака порылась и кто это вылил еще три года назад — этого видео больше ни у кого не было. Вот поэтому Никита и не пришел", — заявила артистка.

Ссора с мамой и дочкой

Пропустили юбилей Анастасии Волочковой и два самых близких человека балерины. Ее мама и дочка. Ранее звезда балета признавалась, что они в ссоре. И Ариадна с бабушкой заблокировали скандальную родственницу.

По материалам Starhit

