Анастасия Волочкова рассказала о самом дорогом подарке: подарили на 40 лет

В это сложно поверить, но 20 января балерине Анастасии Волочковой исполняется 50 лет. Свой полувековой юбилей артистка отметит концертом в Театре на Цветном бульваре в камерном зале.

К сожалению, праздник пройдет без близких для балерины людей – мамы Тамары Антоновны и дочери Ариадны.

"Мама с дочкой, скорее всего, не приедут. Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники", - ранее сообщала артистка изданию Starhit.

Гостями вечера станут певец Никита Джигурда, "русская Барби" Татьяна Тузова и певец Роман Жуков.

О формате мероприятия, ощущении возраста и самом необычном подарке Анастасия Волочкова рассказала в беседе с Teleprogramma.org.

Анастасия Волочкова: "У балерин вообще нет возраста"

- Анастасия, вы ощущаете себя на свой возраст?

- Я только прилетела с Мальдив. Мы с Марчелом (танцор, партнер Анастасии по спектаклю "Одержимость" Марчел Абаби - прим. ред) уже третий раз отдыхаем там. На свой возраст я себя не ощущаю. У балерин вообще нет возраста.

Я молодая, красивая, яркая, сексуальная, привлекательная, талантливая, любима людьми, одариваемая цветами. Я ощущаю себя счастливой балериной.

- Нередко вы отмечали свой день рождения на ужине с журналистами. А в этот раз решили провести праздник на сцене. Почему?

- Я не только в этот раз решила станцевать. Я каждый свой юбилей отмечаю на большой сцене. Почему вы считаете, что я должна организовывать ужин с журналистами? Ужин я могла бы устраивать с друзьями. Но дело в том, что я не хочу никаких ужинов.

Это праздник не для журналистов и для гостей, а для себя. А я счастлива, когда я на сцене. Поэтому я решила танцевать, петь.

В моем юбилее будут участвовать звездные гости, а после узким кругом вместе со своей командой, буквально в составе пяти человек, мы отметим день моего рождения.

В семь часов вечера я вас приглашаю на свой праздник. В 20. 30 – красная дорожка, где журналисты могут пообщаться со мной. Почему всех надо поить и кормить? Люди уже соскучились по общению со мной, а не по еде.