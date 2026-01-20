Анастасия Волочкова рассказала о самом дорогом подарке: подарили на 40 лет

В это сложно поверить, но 20 января балерине Анастасии Волочковой исполняется 50 лет. Свой полувековой юбилей артистка отметит концертом в Театре на Цветном бульваре в камерном зале.
К сожалению, праздник пройдет без близких для балерины людей – мамы Тамары Антоновны и дочери Ариадны.
"Мама с дочкой, скорее всего, не приедут. Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови.
Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники", - ранее сообщала артистка изданию Starhit.
Гостями вечера станут певец Никита Джигурда, "русская Барби" Татьяна Тузова и певец Роман Жуков.
О формате мероприятия, ощущении возраста и самом необычном подарке Анастасия Волочкова рассказала в беседе с Teleprogramma.org.
Анастасия Волочкова: "У балерин вообще нет возраста"
- Анастасия, вы ощущаете себя на свой возраст?
- Я только прилетела с Мальдив. Мы с Марчелом (танцор, партнер Анастасии по спектаклю "Одержимость" Марчел Абаби - прим. ред) уже третий раз отдыхаем там. На свой возраст я себя не ощущаю. У балерин вообще нет возраста.
Я молодая, красивая, яркая, сексуальная, привлекательная, талантливая, любима людьми, одариваемая цветами. Я ощущаю себя счастливой балериной.
- Нередко вы отмечали свой день рождения на ужине с журналистами. А в этот раз решили провести праздник на сцене. Почему?
- Я не только в этот раз решила станцевать. Я каждый свой юбилей отмечаю на большой сцене. Почему вы считаете, что я должна организовывать ужин с журналистами? Ужин я могла бы устраивать с друзьями. Но дело в том, что я не хочу никаких ужинов.
Это праздник не для журналистов и для гостей, а для себя. А я счастлива, когда я на сцене. Поэтому я решила танцевать, петь.
В моем юбилее будут участвовать звездные гости, а после узким кругом вместе со своей командой, буквально в составе пяти человек, мы отметим день моего рождения.
В семь часов вечера я вас приглашаю на свой праздник. В 20. 30 – красная дорожка, где журналисты могут пообщаться со мной. Почему всех надо поить и кормить? Люди уже соскучились по общению со мной, а не по еде.
Анастасия Волочкова и Марчел. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой
Анастасия Волочкова: "Я сама выстраиваю себе график и вправе делать то, что я хочу"
- А какой день рождения, и какой подарок вам больше всего запомнились?
- 35-летие я праздновала в Кремлевском дворце. У меня был концерт со всеми звездами. Коля Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан, Валентин Юдашкин, Иосиф Кобзон, Ани Лорак, Аня Семенович.
В общем, было 12 самых топовых артистов.
А вот сороколетие я праздновала у себя дома. Я как раз купила собственный дом, мой особняк. Это и был такой подарок мне на день рождения.
45-летие же я отмечала в театре Аллы Духовой "Тодес", у моей подруги. Там показали мой проект - спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", была красная дорожка, множество СМИ, фуршет, торт. В этот раз фуршет – только для близких друзей.
Я сама выстраиваю себе график и вправе делать то, что я хочу.
