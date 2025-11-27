О приговоре Тарасовой высказался продюсер Дзюник: "Зависть — это страшная штука"

Известный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал приговор актрисе Аглае Тарасовой. Он дал понять, что считает его несправедливым и суровым. По мнению Дзюника, у Тарасовой немало завистников.

Что сказал Дзюник о Тарасовой

Продюсер Леонид Дзюник считает Аглаю Тарасову невероятно талантливой и востребованной актрисой. По его мнению, именно с этим и связаны ее беды. Дзюник заявил, что ее могли подставить.

"Ее просто подставили. Это мое мнение. Аглая — талантливая, красивая девочка. А сколько у нас актрис таких, которые на фиг никому не нужны. Все происходит из-за этого. Зависть — это страшная штука. Кому-то подсовывает вейб с каннабисом, а кто-то проходит через границу с килограммом марихуаны. Это делается очень просто, и уже такое было не раз", — сказал Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org.

Что случилось с Аглаей Тарасовой

Актриса Аглая Тарасова была задержана на таможне в одном из столичных аэропортов летом этого года. При себе у звезды кино были запрещенные препараты. Против Аглаи было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Накануне состоялся суд, на котором Аглае был вынесен приговор. Ее осудили на три года условно. В суд вместе с Тарасовой пришли ее звездные друзья: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник. Они давали показания в пользу Аглаи.

История Аглаи Тарасовой не оставила равнодушным Филиппа Киркорова. Он заявил, что история, в которую попала актриса, должна стать уроком для всех.

