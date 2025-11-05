Аглая Тарасова признала вину в зале суда: сама купила вейп с наркотиком в Израиле

Аглая Тарасова появилась в зале суда в сопровождении своей мамы Ксении Раппопорт. Та отложила все свои дела, чтобы поддержать дочь на заседании. Актриса из сериала "Интерны" выглядела куда более уверенно и спокойно, чем в первый раз.

Что Тарасова сказала на суде

Аглая полностью признала свою вину в зале суда. Она подтвердила, что сама купила вейп с наркотиком в Израиле. И затем спрятала его в сумочку, которую закинула в чемодан. Как передает Telegram-канал Shot, дочка Ксении Раппопорт не стала отпираться и согласилась дать показания.

На таможенном контроле Тарасова пыталась пройти через "зеленый коридор", но не смогла. Ее остановили и забрали вейп. На суде Ксения Раппопорт старалась поддерживать Аглаю. Она подмигивала ей, давая понять, что не оставит ее в этой сложной ситуации.

Как живет Тарасова после задержания с наркотиками

Аглая вынуждена оплачивать дорогую ипотеку и поэтому не может позволить себе не работать. Актриса не могла покидать свою квартиру в ночное время. Также под вопросом оказались ее съемки в комедии "Холоп-3". Говорили, что после скандала с задержанием и наркотиками Тарасову не захотят звать в кино. Сама же Аглая говорила, что у нее было запланировано участие в трех фильмах.

За последнее время у актрисы накопился долг по коммунальным платежам. Тарасова сама содержит престарелых бабушку и дедушку. Оплачивает им лекарства, продукты и сиделку. Поэтому актриса готова подрабатывать на корпоративах. За подобные мероприятия Аглая может получать до 3 млн рублей за час.

А как вы считаете, как задержание Тарасовой с наркотиками в аэропорту скажется на ее карьере в кино? Пишите в комментариях.