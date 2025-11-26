Аглая Тарасова пришла на заседание по делу о контрабанде наркотиков под руку с мамой Ксенией Раппопорт

Проходит очередное слушание по делу Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков. В зале суда актриса из комедии "Холоп-2" появилась под руку с мамой Ксенией Раппопорт. Та поддерживает дочку на заседании, оказывая ей моральную помощь.

Каким будет заседание по делу Тарасовой

Примечательно, что по просьбе адвокатов Тарасовой заседание по ее делу будет проходить в закрытом режиме от прессы и свидетелей. Так как в зале суда будут разглашены сведения о здоровье 31-летней актрисы.

Также сообщается, что Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов выступят по делу Тарасовой в качестве свидетелей. Они должны описать ее личность и дать характеристику.

Ярмольник уже высказался о том, что никогда не видел Аглаю употребляющей алкоголь или наркотики. Эта история, по словам актера, его невероятно удивила. Тарасову он знает как доброго, тактичного и дисциплинированного человека.