Аглая Тарасова пришла на заседание по делу о контрабанде наркотиков под руку с мамой Ксенией Раппопорт

Проходит очередное слушание по делу Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков. В зале суда актриса из комедии "Холоп-2" появилась под руку с мамой Ксенией Раппопорт. Та поддерживает дочку на заседании, оказывая ей моральную помощь.
Каким будет заседание по делу Тарасовой
Примечательно, что по просьбе адвокатов Тарасовой заседание по ее делу будет проходить в закрытом режиме от прессы и свидетелей. Так как в зале суда будут разглашены сведения о здоровье 31-летней актрисы.
Также сообщается, что Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов выступят по делу Тарасовой в качестве свидетелей. Они должны описать ее личность и дать характеристику.
Ярмольник уже высказался о том, что никогда не видел Аглаю употребляющей алкоголь или наркотики. Эта история, по словам актера, его невероятно удивила. Тарасову он знает как доброго, тактичного и дисциплинированного человека.
"Никогда никаких излишеств, когда мы работали, я не видел. Мне бы хотелось считать это невероятной случайностью", — уточнил Ярмольник.
Что известно о деле Тарасовой
На прошлом заседании Аглая полностью признала свою вину. Она заявила, что совершила большую ошибку, ей страшно и она раскаивается. Звезду сериала "Интерны" задержали во время возвращения из Израиля в аэропорту. С собой у актрисы была электронная сигарета с наркотиком. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.
