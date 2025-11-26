Какие показания Снигирь и Цыганов дали по делу Тарасовой о наркотиках — не замечали ее за пристрастием к веществам

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов выступили на суде по делу Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков. Они вслед за Леонидом Ярмольником назвали звезду комедии "Холоп-2" отзывчивым, добросовестным, ответственным и самое главное, трезвым человеком.

Какие показания Цыганов и Снигирь дали о Тарасовой

Цыганов заверил, что никогда не видел Аглаю в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ее поведение, по словам актера, не выходило за рамки трезвости. При этом Евгений не считает себя близким другом актрисы. Но на съемочных площадках ему не приходилось видеть ничего предосудительного в поведении Тарасовой.

Снигирь также поддержала Аглаю, заверив, что она переживает за ее карьеру. Юлия заверила, что дочь Ксении Раппопорт находится на пике популярности. И будет обидно, если ее карьера в кино оборвется. Ведь Тарасова интересуется международными проектами, ее хотели позвать на главную роль в турецкий сериал.

"На мой взгляд, она очень известная и популярная актриса. Я не замечала ее за пристрастием к веществам или за дурными поступками", — уточнила Снигирь.

Что известно о деле Тарасовой

Аглая признала свою вину на прошлом заседании. Она заверила, что полностью осознает свою ошибку. Ко всему прочему, знаменитость надеется, что она сможет и дальше сниматься в кино. Ведь Тарасова одна присматривает за бабушкой и дедушкой. Те полностью на иждивении внучки. Аглая оплачивает им продукты, лекарства и наняла сиделку. Актриса навещала стариков несколько раз в месяц. Она переживает, что те останутся без ее поддержки. Также у звезды сериала "Интерны" есть ипотека.

Тарасова попалась с электронной сигаретой с наркотиками, когда возвращалась из Израиля. Ее задержали прямо в аэропорту.

