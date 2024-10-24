Как живет Кривцова после «Звезд в джунглях»: пытается наладить отношения с мужем, общается с Натаном, поет и работает на ТВ

Евгения Кривцова продержалась на проекте ТНТ «Звезды в джунглях» пять серий. И ушла из шоу на взлете своей активности и яркого проявления. Что ж, наверное, пять серий — это немного. Но блогеру хватило и их, чтобы надолго запомниться телезрителям.

Как живет сейчас Евгения Кривцова, в каких проектах участвует, чем занимается, как складывается ее личная жизнь и нет ли обиды на Натана, Алену Блин и других участников проекта, сайт Teleprogramma.org расскажет сегодня в своем проекте «Жизнь после шоу».

— Что вы почувствовали, когда поняли, что покидаете проект «Звезды в джунглях»?

— Я очень сильно расстроилась. Знаете, когда ты идешь на проект, ты же в себе уверен и думаешь, что дойдешь до финала и будешь победителем. Ты идешь в первую очередь ради победы — и никак иначе. Когда ты начинаешь там жить, участвовать во всем этом, появляется второе, третье, четвертое, пятое дыхание, и тебе все больше и больше нравится жить в этой среде. Мне до последнего казалось, что произойдет какое-то чудо и меня просто вернут на проект, меня не смогут отпустить. Но, к сожалению, правила игры такие, что за мной приходят следующие участники, и никаким другим способом я не могла остаться на проекте. Я очень сильно расстроилась…

— Вы до конца не могли поверить, что придется уйти, и говорили, что не хотите это делать. Почему для вас было так важно участие в этом проекте? Это ведь всего лишь шоу, при этом не с самыми приятными испытаниями.

— Для кого-то это всего лишь шоу, а когда ты попадаешь туда, понимаешь, что это большая часть твоей жизни, это то, что хочется сохранить в сердце. В детстве многие из нас были в лагерях и вспоминают эти моменты. Я обожала лагеря. Для меня общение с людьми, все тусовки — это было так классно! И на этом проекте мы, взрослые, оказались вот в этом лагере, где нас ждали разные сюрпризы, испытания, выживание и много всего другого.

Вернувшись обратно, вряд ли ты себе такое устроишь дома. У тебя дела, семья, дети, а там ты просто сам маленький ребенок, который оказался в этой среде, и играешь в игру. Это очень интересно. Мы все по природе своей вышли из детства, и в каждом живет внутренний ребенок. Когда тебе дают возможность поиграть, ты очень сильно увлекаешься. И, конечно, когда игра твоя заканчивается, ты расстраиваешься и уходить совершенно не хочется.