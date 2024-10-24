Как живет Кривцова после «Звезд в джунглях»: пытается наладить отношения с мужем, общается с Натаном, поет и работает на ТВ

Евгения Кривцова продержалась на проекте ТНТ «Звезды в джунглях» пять серий. И ушла из шоу на взлете своей активности и яркого проявления. Что ж, наверное, пять серий — это немного. Но блогеру хватило и их, чтобы надолго запомниться телезрителям.
Как живет сейчас Евгения Кривцова, в каких проектах участвует, чем занимается, как складывается ее личная жизнь и нет ли обиды на Натана, Алену Блин и других участников проекта, сайт Teleprogramma.org расскажет сегодня в своем проекте «Жизнь после шоу».
— Что вы почувствовали, когда поняли, что покидаете проект «Звезды в джунглях»?
— Я очень сильно расстроилась. Знаете, когда ты идешь на проект, ты же в себе уверен и думаешь, что дойдешь до финала и будешь победителем. Ты идешь в первую очередь ради победы — и никак иначе. Когда ты начинаешь там жить, участвовать во всем этом, появляется второе, третье, четвертое, пятое дыхание, и тебе все больше и больше нравится жить в этой среде. Мне до последнего казалось, что произойдет какое-то чудо и меня просто вернут на проект, меня не смогут отпустить. Но, к сожалению, правила игры такие, что за мной приходят следующие участники, и никаким другим способом я не могла остаться на проекте. Я очень сильно расстроилась…
— Вы до конца не могли поверить, что придется уйти, и говорили, что не хотите это делать. Почему для вас было так важно участие в этом проекте? Это ведь всего лишь шоу, при этом не с самыми приятными испытаниями.
— Для кого-то это всего лишь шоу, а когда ты попадаешь туда, понимаешь, что это большая часть твоей жизни, это то, что хочется сохранить в сердце. В детстве многие из нас были в лагерях и вспоминают эти моменты. Я обожала лагеря. Для меня общение с людьми, все тусовки — это было так классно! И на этом проекте мы, взрослые, оказались вот в этом лагере, где нас ждали разные сюрпризы, испытания, выживание и много всего другого.
Вернувшись обратно, вряд ли ты себе такое устроишь дома. У тебя дела, семья, дети, а там ты просто сам маленький ребенок, который оказался в этой среде, и играешь в игру. Это очень интересно. Мы все по природе своей вышли из детства, и в каждом живет внутренний ребенок. Когда тебе дают возможность поиграть, ты очень сильно увлекаешься. И, конечно, когда игра твоя заканчивается, ты расстраиваешься и уходить совершенно не хочется.
Участники шоу. Фото: ТНТ
— Когда вы узнали, что Натан тайно от вас написала записку Алене Блин, перечеркнув договоренности, вы были разочарованы в нем?
— К сожалению, когда я была на проекте, я не знала про записку до последнего. Я потом уже, в серии, увидела: когда Алена кричала про записку, в это время я злая ушла в другую сторону. И просто не слышала ее. Мы как-то к этой теме с запиской не возвращались, и я о ней не знала.
А когда мы встретились в Москве с Аленой на презентации реалити-шоу, она так по-доброму меня встретила, мы поржали, и потом я говорю ей: «Эх, коза, из-за тебя я покинула проект!» Тогда она рассказала про эту записку. Я не могла поверить, что это правда. Я до последнего думала, что Алена все это придумала, чтобы оправдать свой поступок. Но я не могу сказать, что я в ком-то разочаровалась. Это игра, это опыт. Я уже пережила все свои страдания по поводу того, что я ушла. И ко всем ребятам я отношусь классно и хорошо. Но впредь я бы не допустила того, чтоб получилось так.
— Изменилось ли у вас мнение об Алене Блин после этого?
— Вы знаете, когда ты находишься на проекте, у тебя просто нет доверия к противоположной коалиции, потому что ты не знаешь, о чем они говорят, что они делают. Это при монтаже кажется, что мы в курсе всех разговоров, но это не так. И даже когда Алена ко мне подошла в первый раз, пообещав, что не будет голосовать за меня, если я не отдам голос за нее, я не могла ей поверить. Это мы сейчас видим по шоу, что она играла достаточно честно. А мы в какие-то моменты играли нечестно.
Но когда ты находишься там, ты этого, к сожалению, не понимаешь. Ты ждешь всегда какой-то подвох. Вот как-то так.
Участники шоу. Фото: ТНТ
— Сейчас вы общаетесь с Натаном, с Аленой Блин, с другими ребятами?
— Да, мы общаемся и с Натаном, мы на связи, переписываемся в жизни. Не виделись, потому что много работы. С Аленой Блин и с другими участниками мы вместе смотрели вторую серию. Это было очень душевно, классно. У нас была большая компания, пришли те участники, которых еще не было в эфире.
Также я очень близко общаюсь с Дашей Блохиной. Этот проект мне подарил этого человека, и мы часто на связи. Когда я приезжаю в Москву, мы видимся, встречаемся. Иногда это суперслучайная встреча. Например, когда я сижу с семьей и детьми в ресторане и слышу стук каблуков. Смотрю, там стоит Даша. Вот как можно так? Нас судьба просто сталкивает друг с другом — и это прекрасно. Я очень рада, что этот проект подарил мне Дашу Блохину.
— В своем телеграмме вы сообщили подписчикам, что у вас расстроились отношения с мужем. И говорили нашему изданию, что он изначально не хотел вас отпускать на проект. Разлад случился именно из-за шоу, что-то изменилось после него в голове, поведение стало другим?
— Нет, это больше личные вопросы, потому что иногда я очень сильно ухожу в работу, в карьеру, в свои достижения и перестаю уделять мужу достаточное количество времени. А я ведь не только блогер, певица, ведущая, но я еще и жена, и мама. И если мне хватает времени, чтобы уделить его детям, то не всегда хватает, чтобы уделить мужу. Из-за этого у него были ко мне претензии, из-за этого, в принципе, у нас был разлад, и он мне даже предложил развестись. Но я за семейные ценности, я за то, чтобы сохранять семью. И я сказала, что я буду очень стараться быть не только селебрити, но еще и хорошей женой.
— В целом, какой след проект оставил в вашей жизни?
— Очень много произошло переосмыслений, что я очень доверчивая. И даже туда, где в принципе каждый играет за себя, я пришла дружить. Я очень сильно погрузилась, очень сильно приняла это на свой счет, на то, что я там живу жизнь. И, конечно, очень много сделала выводов.
Мне не стыдно за то, как я себя вела, потому что это я, я именно такая, я настоящая. Я бываю очень доброй, нежной, заботливой, бываю злой, агрессивной. В нас есть все грани, и многие люди боятся показать себя с плохой стороны. В каждом из нас есть и светлая, и темная стороны, и я люблю в себе их обе.
Мне очень нравится, что меня много показывали в эфире, было много крутых синхронов. Со мной уж точно было весело, я там наводила суету. И я была тем участником, который точно останется в памяти у многих-многих зрителей.
Участники шоу. Фото: t.me/yakrivtsovaru
— Чем вы сейчас занимаетесь, какими проектами, к чему стремитесь, о чем мечтаете?
— Сейчас у меня выходит мой пятый трек, который называется «На вайбе», также готовлю шестой трек. Скоро уеду в путешествие с мужем, чтобы как-то восстановить наши отношения и побыть как раз-таки вот этой прекрасной женой, уделить время своему супругу.
Еще я продолжаю работать. Также я корреспондент в программе «Утро ТНТ», уже вышло несколько моих репортажей. Впереди будет еще несколько классных проектов. Я никогда не стою на месте, очень люблю свою работу и все, чем я занимаюсь. И я надеюсь, что это только начало большого-большого будущего.
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