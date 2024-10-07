Добровинский — о суде по разделу имущества Алсу и ее экс-мужа: «Нами была подана жалоба»

В Москве 7 октября состоялось судебное заседание по делу о разделе имущества певицы Алсу и ее бывшего мужа Яна Абрамова.

Адвокат бизнесмена Александр Добровинский сообщил Teleprogramma.org, что на прошедшей встрече было принято решение о переносе заседания на 15 ноября.

На уточняющие вопросы корреспондента издания юридический представитель Яна Абрамова ответил уклончиво.

«А почему не должны были перенести? Нами была подана жалоба», — коротко прокомментировал адвокат.

Судя по всему, пока супругам не удается найти компромисс в разделении совместно нажитого имущества. И, похоже, что источники Александра Добровинского все же ошибались насчет Алсу. Напомним, ранее адвокат предполагал со ссылкой на информацию от своих коллег, что судиться артистка намерена в Великобритании. Она же, в свою очередь, это категорически отрицала.