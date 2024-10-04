Калашникова — о Дурове, который отрекся от Болгар: «Помогал, о детях заботился, а ей все мало»

Страсти в экс-паре Павла Дурова и Ирины Болгар не утихают. Мать троих детей бизнесмена чуть ли не каждый день выкладывает в Сеть кадры их былой идиллии. А бизнесмен при этом заявляет, что у них вообще отношений не было. Ну и Ирина тоже хороша — лишила Павла родительских прав.

Анна Калашникова уверена: нет дыма без огня, а Ирина Болгар не так проста, как пытается казаться.

«Сложно сказать, что связывало Павла с Ириной. Даже если что-то и было серьезное, она, видимо, свела его с ума так, что он сбежал от нее, роняя тапки. А как с ней жить? Помогал, подарки дарил, о детях заботился, а ей все мало. Всем бы такого мужа. Я вот ращу сына одна, никто мне не помогает. И миллионы женщин, как я, тянут эту лямку одни. Думаю, Ирина вынесла Дурову весь мозг, раз он не хочет больше слышать об этой даме. Эта женщина сделала за последнее время серию нелепых заявлений. Сначала рассказала об их детях, потом заявила, что Дуров домашний тиран. Не понимаю, что ей спокойно-то не жилось. Трое красивых детей растут, отец им всячески помогал. Думаю, в том, что семья разрушилась, есть немалая вина Ирины. Слишком много от нее шума. А такие интроверты, как Павел, не переносят всей этой суеты», — высказалась артистка в беседе с журналистом Teleprogramma.org.