Профайлер Филатов — о Болгар: «Еще больше будет выманивать у Дурова деньги вследствие истероидности»

Бывшая девушка Павла Дурова, Ирина Болгар, отреагировала на пост его нынешней возлюбленной Юлии Вавиловой, которая потеряла ребенка от бизнесмена на 10-й неделе во время его ареста в Париже.

«Помню, в 2013 году в Париже ты оставил меня «беременной, в чужом городе, в котором никогда не была», и ушел куда глаза глядят. Тогда тебя эта ситуация не беспокоила», — написала она в личном блоге.

Профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, считает, что Ирина Болгар не оставит Павла Дурова в покое еще долго. Он проанализировал несколько фотографий многодетной матери и пришел к выводу, что она и раньше давила на бизнесмена, а теперь разворачивающиеся события и вовсе воспринимает как команду «фас».

«У Болгар здесь явно доминирующая позиция, у Павла — слабая, подавленная. И, скорее всего, это паттерн. В их отношениях, скорее всего, присутствовала тема, что Павел получает позитивную обратную связь только тогда, когда делает то, что просит/требует от него Ирина. Оно занимает явно осознанно манипулирующую позицию, и эта история с ней — надолго. Требовать, пилить, портить репутацию Павлу она будет долго и целенаправленно. Ирина, в следствие своей выраженной истероидности, будет еще больше стремиться к публичности и манипуляциям, а также выманивать у Павла деньги».