«Легкий флирт, ничего серьезного»: как Дуров воспринимал отношения с Болгар, родившей ему трех детей — психолог Барабанов

Оказалось, что Дуров не считает будто у него с Болгар были отношения. А что тогда было? Откуда дети появились? С этим недоумением мы обратились к клиническому психологу Родиону Барабанову . Быть может, эксперт понимает, что в голове у бизнесмена?

«Конечно, отношения были. Вопрос в том, как люди из этой пары воспринимали данные отношения. Для одного это был легкий флирт, роман, не несущий ничего серьезного, как об этом, наверное, заявляет Павел Дуров, открещиваясь, что это было что-то масштабное. А для Ирины это были настоящие партнерские, любовные отношения, завязанные на деторождении. В ее внутренней картине мира это было более значимое событие. Вопрос исключительно в разности восприятия», — высказался психолог специально для Teleprogramma.org.