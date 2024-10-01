Профайлер Анищенко — о «тайной» семье Дурова: «Дети ему не интересны, ему интересен компьютер»

Российская возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар обнародовала в Сети домашние кадры с бизнесменом и его тремя детьми. Судя по всему, женщина хотела показать идиллию со знаменитостью, но вышел некий обратный эффект.

В глаза бросается отстраненность Павла и от наследников, и от возлюбленной тоже. Что с ним не так? Неужели у Дурова совсем нет эмпатии к собственным детям и женщине, которая их ему родила?

С этим вопросами мы обратились к профайлеру Илье Анищенко, попросив его проанализировать кадры, которыми поделилась в Интернете Ирина Болгар.

«Дети Дурова вроде бы сидят рядом или у него на коленях, а ощущение такое, что их для него нет. От него не исходят забота и радость. То же самое и во взаимодействии с Болгар. Она к нему липнет, обнимает его, хочет с ним сфотографироваться. А он будто одолжение ей делает: «Ну давай сфоткаемся, так и быть». Ему все равно, есть она или нет. Но это не значит, что он не любит детей или эту женщину. Просто у него психотип такой — шизоидно-параноидальный. Таким людям в принципе не особо интересны отношения и воспитание детей. Они в них не привносят эмоции, как это делают обычные люди. У них нет желания заботиться о ком-то, взять ребенка на ручки, порадоваться ему. Поэтому он выглядит таким холодным. Но, я еще раз повторюсь, это не значит, что он детей не любит, они ему просто не интересны, ему больше интересен компьютер или смартфон, мир технологий. Он не вовлечен во взаимодействие с детьми и своей женщиной, как и в другие отношения тоже. Мирская жизнь Дурову не интересна, он думает о каких-то великих вещах: о свободе слова во всем мире, о возможности своего мессенджера и так далее», — прокомментировал профайлер специально для издания Teleprogramma.org.