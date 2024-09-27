Каким стал после «Дома-2» экс-бойфренд Ольги Бузовой Стас Каримов: женился во второй раз, воспитывает дочь, ушел в бизнес

Стас Каримов покинул проект «Дом-2» 20 лет назад, но россияне до сих пор помнят его неподражаемый дуэт в шоу с братом-близнецом Оскаром и короткий, но яркий роман в «периметре» с Ольгой Бузовой. Чем сейчас занимается участник реалити, с кем строит любовь и как вспоминает телестройку, читайте в новом интервью проекта Teleprogramma.org «Жизнь после шоу».

— Как вы попали на проект «Дом-2», что вами двигало?

— Мы с братом родились в маленьком городе Белебей в Башкирии, занимались танцами и, можно сказать, достигли в этом месте пика своей карьеры. Были очень знамениты, выступали по всей республике в разных городах, брали первые места на различных конкурсах. К тому же еще работали и учились. И в какой-то момент нам попалась в руки газета «Белебейские известия», где было написано, что ведется набор в телешоу «Дом-2». Я сразу подумал, что это хороший шанс проявить себя и чего-то достичь в жизни. Мы записали видеоприглашение, отправили в Москву, и нас пригласили на кастинг.

Мы с Оскаром, не задумываясь, взяли вещи и уехали в Москву на проект. С тех пор живем в столице.

— Что, на ваш взгляд, вы привнесли в шоу?

— Наверное, настроение, мы всегда были позитивными, не враждовали, пытались найти какие-то компромиссы, были за правду, доброту, за действия, которые не унижают других людей. Мы понимали, что на нас смотрят миллионы людей, и нам не хотелось опозорить родителей, ведь рано или поздно наши поступки могли отразиться на наших близких.

У нас с братом получилась на проекте хорошая коалиция, потому что два брата — это два голоса, а если у нас были девушки — то это четыре голоса.