Каким стал после «Дома-2» экс-бойфренд Ольги Бузовой Стас Каримов: женился во второй раз, воспитывает дочь, ушел в бизнес

— Как вы попали на проект «Дом-2», что вами двигало?
— Мы с братом родились в маленьком городе Белебей в Башкирии, занимались танцами и, можно сказать, достигли в этом месте пика своей карьеры. Были очень знамениты, выступали по всей республике в разных городах, брали первые места на различных конкурсах. К тому же еще работали и учились. И в какой-то момент нам попалась в руки газета «Белебейские известия», где было написано, что ведется набор в телешоу «Дом-2». Я сразу подумал, что это хороший шанс проявить себя и чего-то достичь в жизни. Мы записали видеоприглашение, отправили в Москву, и нас пригласили на кастинг.
Мы с Оскаром, не задумываясь, взяли вещи и уехали в Москву на проект. С тех пор живем в столице.
— Что, на ваш взгляд, вы привнесли в шоу?
— Наверное, настроение, мы всегда были позитивными, не враждовали, пытались найти какие-то компромиссы, были за правду, доброту, за действия, которые не унижают других людей. Мы понимали, что на нас смотрят миллионы людей, и нам не хотелось опозорить родителей, ведь рано или поздно наши поступки могли отразиться на наших близких.
У нас с братом получилась на проекте хорошая коалиция, потому что два брата — это два голоса, а если у нас были девушки — то это четыре голоса.
Братья Каримовы и Евгений Абузяров. Фото: соцсети
— Были ли какие-то моменты в «Доме-2», за которые вам теперь стыдно?
— К счастью, не было, наши родители хорошо воспитали нас. Все наши действия были осознанными. Прошло 20 лет, а люди до сих пор узнают нас, с теплом вспоминают наше участие в шоу. Особенно когда видят вдвоем с Оскаром, это вообще ажиотаж.
Я вообще думал, что через пять лет все это закончится. Но нет, это очень приятно. Думаю, потому что положительный какой-то образ увидели в нас, как в братьях.
— Любили ли вы по-настоящему кого-то из участниц проекта на самом деле?
— Конечно! На «Доме-2» чувства у людей возникают, хочешь ты этого или не хочешь, из-за замкнутого пространства. Человек так создан, что если попадает в какой-то круг людей, то подсознательно начинает присматривать в нем себе пару.
К Ольге Бузовой у меня были настоящие чувства, а у Оли — ко мне. Но вследствие обстоятельств и судьба развели нас.
Играть в условиях «Дома-2» просто невозможно.
Стас Каримов и Ольга Бузова. Фото: соцсети
— Что главное вы вынесли из шоу? Какие уроки получили?
— Уроки сильные, пожизненные. Очень хорошо после проекта начинаешь разбираться в людях, потому что в замкнутом пространстве все сконцентрировано на отношениях, чувствах, действиях людей. Начинаешь замечать каждую мелочь, которую в жизни не замечал.
— С кем-то из проекта дружите, общаетесь до сих пор?
— Я еще лет 10 назад создал группу в WhatsApp для старых участников — «15 клевых». Но общаемся редко.
Раньше, первые 5−7 лет, мы поддерживали связь, а потом все разъехались, у всех началась своя личная жизнь, своя работа, дела, быт — некогда. Хорошо, что есть Интернет, соцсети, где можно наблюдать друг за другом и поддерживать.
Больше всего общались в последнее время со Степой Меньщиковым, потому что с Оскаром работаем саунд-продюсерами и диджеями — пересекались на площадках. А так, чтобы дружить постоянно, — нет.
— Каких ребят из «Дома-2» вы считаете настоящими героями шоу?
— Героями я считаю весь первый состав «Дома-2» — «15 клевых». Это Рома Третьяков, Ольга Бузова, Солнце, Май Абрикосов, Александр Нелидов, Алена Водонаева, мы, братья Каримовы, Евгений Абузяров, Настя Дашко, Сэм Селезнев — все яркие лица первого состава. Остальные уже по протопанной тропинке прошли. Других я не знаю, не наблюдал за ними, если честно.
Когда я ушел из проекта, то не смотрел ни одной серии – некогда было. Занимался работой, семьей.
В принципе, потом тоже появлялись знаменитые ребята, там пара хорошая была, не помню, как фамилия у них. Ребенка родили, вот мне они нравились. А больше особо никого не помню, если честно.
— Пынзари?
— Да
— А кто разочаровал в шоу?
— Если ты живешь в «периметре» «Дома-2», ссоришься, ругаешься — какое-то разочарование все равно происходит рано или поздно. Но чтобы серьезные негативные чувства — такого не было.
Единственный момент: удивило отношение Собчак, относилась высокомерно к нам всем, даже, я бы сказал, с брезгливыми моментами. Потом она уже более-менее к нам прониклась и немного подобрела. Но она такой очень стальной человек с своими жизненными принципами.
И нам, простым ребятам из провинции, это было немного диковато, удивительно. Человек живет рядом с нами и ведет себя так высокомерно. Мы первый раз таких людей видели, ничего приятного в этом нет.
Участники «Дома-2». Фото: соцсети
— О гонорарах ребят на «Доме-2» ходят легенды. Вы действительно там много получали?
— Получали обычную зарплату, имели крышу над головой, пакет питания. Все по минимуму. По сути, мы вышли за проект ни с чем и без аудитории в соцсетях (тогда они не были развиты), с которыми сейчас выходят ребята из этого шоу. Каких-то грандиозных выигрышей, на которые мы надеялись, тоже так и не увидели.
— И все-таки, в «Доме-2» все по сценарию или по-настоящему?
— Это самый часто задаваемый вопрос. Сценария для участников нет. Есть общий сценарий в головах у режиссера и продюсера, в соответствии с которым они манипулируют людьми, их чувствами и действиями. То есть они придумывают ситуацию, накаляют ее и выводят участников на эмоции, тем самым поднимая рейтинги.
Все эти голосования на «лобном месте» наигранные. Мы всегда знали, кто уйдет и когда уйдет. Участников настраивали и подговаривали против кого-то заранее и давали иммунитеты тем, кто должен остаться. В этом и был сценарий.
Если ты хочешь там остаться, то начинаешь приспосабливаться к этому, пытаешься выжить в этом социуме. А если не хочешь, морально не выдерживаешь, то вылетаешь на голосовании, у нас много таких было, которые на два-три дня приходили.
Чтобы остаться в проекте надолго, надо было строить отношения. Заставить себя полюбить, конечно, невозможно, поэтому везло, если появлялись чувства. Тогда более-менее долго можно в этой теме развиваться.
Стас и Оскар Каримовы в наши дни. Фото: предоставлено героем публикации
— Чем вы сейчас занимаетесь, где работаете, чем увлечены?
— В основном после «Дома-2» мы ушли в саунд-продюсирование и диджеинг, также пишем ремиксы, треки, занимаемся озвучкой. Мы по-прежнему выступаем, объехали всю Россию десятки раз, были за рубежом, сотрудничаем с лейблом «Арчи-продакшн». Работаю как с братом, так и отдельно.
Другое направление, которым я занимаюсь с супругой, — это
Стас Каримов с женой и дочкой. Фото: предоставлено героем публикации
— Расскажите о своей семье, это же ваш не первый брак?
— Да, это второй брак для меня, мы с Софьей уже три года вместе. У нас родилась прекрасная дочка Злата. Я долгие годы вынашивал это имя в голове и мечтал о дочери именно с таким именем. Удивительно, но дочка родилась в День святой великомученицы Златы, 31 октября. Его также отмечают 26 октября, в день рождения супруги. Это космическое совпадение, хотя совпадений в этом мире не бывает. Мы очень счастливы, живем в Москве.
— О чем вы мечтаете?
— Мне уже 43 года, и я мечтаю об одном — стабильной и гармоничной жизни. Хочется построить дом, позаботиться о родителях, окружить себя близкими людьми.
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Стас Каримов с женой и дочкой. Фото: предоставлено героем публикации