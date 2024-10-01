Холявин из «Дома-2» — о Вахрушеве на «Звездах в джунглях»: «В состоянии нервного срыва с первых дней»

Последний выпуск шоу ТНТ «Звезды в джунглях» покинул Даниил Вахрушев, который проиграл Александру Волохову в испытании на выбывание. Актер заявил, что проект с его уходом потерял главного «интригана и скандалиста».

Интересно, что нападал Вахрушев и в первом, и во втором выпуске преимущественно на прекрасную половину участников. В первом выпуске он назвал Дану Борисову «возрастной женщиной», якобы именно по этой причине команда заработала мало монет. Кроме того, вспомнил о былой зависимости ведущей, которую она, впрочем, не скрывает от публики.

Во второй серии он уже накинулся на Алену Жигалову (Блин) за то, что она вела переговоры с членами команды, формируя личный блок поддержки.

Каждый раз Вахрушев вел себя крайне эмоционально, громко выражал свои мысли, переходя на крик, и даже не пытался подбирать корректные слова, давая характеристики дамам.

«Ты такая же дама, как Дана Борисова!» — сказал он Алене Блин на голосовании, обескуражив ее.

Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин был поражен поведением Даниила Вахрушева.

«Это выглядит очень странно, потому что с первых дней человек находится в стадии нервного срыва. Ощущение такое, что он вот-вот сорвется. Можно было бы его понять, если бы это был уже 30-й день телепроекта, когда все устали, без еды, в тяжелых условиях. Но нет, уже в первый день он вступил в конфликт с Даной Борисовой, потом с Аленой Блин. На фоне всех он выглядит очень странно. Либо у человека и правда может быть что-то с нервной системой, либо бывает, что человек громче всех обвиняет кого-то в каких-то грехах, а потом выясняется, что сам он ими страдает. Есть ощущение, что он находится в некой абстиненции, когда его выдернули из его привычной среды, и сейчас он как оголенный нерв, любая ситуация для него — раздражающая. По крайней мере, выглядит это так. Может быть, Вахрушев что-то от нас скрывает?» — высказался журналисту издания Teleprogramma.org Егор Холявин.