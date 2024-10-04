Как из-за любви к Бородиной Оскара Каримова выгнали из «Дома-2», сколько они прожили вместе и где участник шоу сейчас

Оскар Каримов стал яркой звездой проекта «Дом-2» еще в самом его зарождении. Придя на реалити в компании брата-близнеца Стаса, его сложно было не заметить. А яркие отношения с ведущей Ксенией Бородиной добавили шоу особый, неповторимый флер.
В эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org Оскар Каримов вспомнил, как он пришел на проект «Дом-2», что ему там запомнилось больше всего и чем он занят сейчас.
Как вспоминает Оскар Каримов, он и его брат Стас восприняли «Дом-2» как шанс достигнуть чего-то большего. На тот момент они уже были хорошо известны как танцоры в родном Башкортостане, но продолжали жить в Белебее, городке с численностью населения в 40 тысяч человек.
В какой-то момент Стас увидел объявление в местной газете о кастинге на «Дом-2», братья, не раздумывая, отправились на него. Через два месяца их позвали в Москву, на шоу. В мае 2004 года, 20 лет назад, близнецы вошли в первый состав «Дома-2».
Участники телестройки. Фото: соцсети
По словам Оскара, вспоминать свою жизнь на «Доме-2» ему не стыдно.
«У нас со Стасом характеры спокойные, мы не интриганы. И хотя проект подразумевает какие-то интриги, движухи и все в этом роде для повышения рейтинга, мы были положительными героями шоу», — сказал Оскар Каримов.
— Любили ли вы на «Доме-2» по-настоящему?
— У меня была настоящая любовь с Ксенией Бородиной. Когда я признался ей в любви и начал ухаживать за ведущей, то сломал существующие рамки, правила проекта «Дома-2». Это шло от сердца, от души, я уже ничего не мог поделать, у меня снесло крышу, как говорится. В итоге Алексей Михайловский, продюсер «Дома-2», был вынужден меня из-за этого оттуда отпустить в свободное плавание — выгнать, можно сказать.
Но после проекта мы прожили вместе два года, так что все отлично было. Это была любовь.
Оскар Каримов и Ксения Бородина. Фото: соцсети
— Что главное вы вынесли из шоу, какие уроки получили?
— Опыт работы в коллективе, на камеру с операторами. Когда мы вышли за проект, мы записали альбом, собрали «Олимпийский», долго гастролировали.
Получил хороший опыт в построении отношений. На «Доме-2» мы постоянно обсуждали на лобном месте все, что с нами происходило. Это остается на подкорке, и уже в обычной жизни начинаешь обсуждать наболевшие вопросы и пытаешься прийти к компромиссу и пониманию.
Вынесли определенный опыт в строительстве. Не сказать, что мы серьезно занимались строительством в шоу, но мы делали опалубку, фундамент, возводили перегородки, стены, коробку, занимались отделочными работами. Мне этот опыт в жизни очень пригодился. Если надо что-то отремонтировать, возвести, наладить, сделать, для меня это не проблема. У меня руки растут откуда надо.
— С кем-то из «Дома-2» общаетесь до сих пор?
— С Ольгой Солнце, Степаном Меньщиковым, Романом Третьяковым общаюсь периодически. С Настей Дашко перезванивались, но сейчас как-то перестали.
Иногда с Ольгой Бузовой общаюсь, но по работе только. Мы со Стасом с «Арчи-продакшн» работаем, вот там бывает пересекаемся. Но серьезной дружбы нет, потому что все занимаются своей жизнью, теперь коммуникации чаще сводятся к переписке в Сети.
— А кого вы считаете настоящими героями «Дома-2»?
— Первый состав, первых «15 клевых». Мы проходили сложный кастинг из трех ступеней. Первая ступень — в родном городе, а потом кастинги в Москве. В итоге отбирали самых ярких, талантливых, харизматических людей.
«15 клевых» — это были самые топы, а дальше я уже почти не смотрел «Дом-2», так — иногда. Влад Кадони молодец, красавчик! Семья Пынзарей приятное впечатление оставляет.
Конечно, очень рад за Ольгу Бузову, которая стала настоящей звездой. И за Олега Майами, который успел многого добиться за пределами проекта.
Каримовы и участники телестройки. Фото: соцсети
— До сих пор зрители не могут понять, в «Доме-2» события развиваются по сценарию или нет?
— «Дом-2» — это реальность. Но в реалити-шоу обязательно есть сценическая линия, по которой выстраивается сюжет. Но в нем не бывает такого, что участникам выдают сценарии и по ним нужно работать.
Продюсеры могли подойти к участникам и предложить что-то сделать, например, разрушить пару, начать ухаживать за кем-то, создать некую интригу, пригласить девушку на свидание и так далее. Надо было постоянно чем-то раскалять обстановку.
Естественно, со временем ребята начинали понимать это и уже сами играли на камеру. Не будешь этого делать, долго не продержишься. Неугодные оттуда уходили на голосовании. Так было и так до сих пор происходит. Это, между прочим, тяжело делать, но необходимо для рейтинга.
— Чем вы сейчас занимаетесь? Где работаете?
— Когда мы вышли из «Дома-2», то открыли клуб, занялись диджеингом и занимаемся этим с братом до сих пор. Потом я начал писать музыку и вот уже 10 лет увлечен этим. Выучился на студийного звукоинженера в школе звукорежиссуры и продюсирования Musicheads, занимаемся со Стасом саундпродюсированием — всем, что связано с изготовлением музыки. Сотрудничаем с Black Star, «Арчи-продакшн», Proton, различными иностранными площадками. Вместе ведем
Для продакшенов мы делаем ремиксы, иногда пишем оригинальные песни. Параллельно работаем с отдельными музыкантами. Гастролируем как диджеи.
Было время, когда мы занимались коммерческой недвижимостью, строительством. Три года, например, у нас работали бригады по изготовлению механизированной штукатурки. Интересный был опыт, у нас технический склад ума, мы по специальности инженеры, освоить это нам было несложно и технология интересная. Но во время пандемии коронавируса бизнес сошел на нет. А вот музыка до сих пор приносит хорошие деньги.
Оскар Каримов. Фото: предоставлено героем публикации
— Как у вас дела в личной жизни?
— Я уже год как холост, живу один, ищу спутницу жизни, хотя, честно сказать, работа очень много времени отнимает.
— О чем вы мечтаете?
— Моя самая большая мечта — построить дом, родить ребенка, воспитать, вырастить его и посадить дерево. А что еще нужно? В принципе все остальное есть: работа, образование, внешность, здоровье. Все устаканилось, карьера идет на потоке, дальше только метаю о семье.
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Оскар Каримов. Фото: пмредоставлено героем публикации
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