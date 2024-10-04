Как из-за любви к Бородиной Оскара Каримова выгнали из «Дома-2», сколько они прожили вместе и где участник шоу сейчас

Оскар Каримов стал яркой звездой проекта «Дом-2» еще в самом его зарождении. Придя на реалити в компании брата-близнеца Стаса, его сложно было не заметить. А яркие отношения с ведущей Ксенией Бородиной добавили шоу особый, неповторимый флер.

В эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org Оскар Каримов вспомнил, как он пришел на проект «Дом-2», что ему там запомнилось больше всего и чем он занят сейчас.

Как вспоминает Оскар Каримов, он и его брат Стас восприняли «Дом-2» как шанс достигнуть чего-то большего. На тот момент они уже были хорошо известны как танцоры в родном Башкортостане, но продолжали жить в Белебее, городке с численностью населения в 40 тысяч человек.

В какой-то момент Стас увидел объявление в местной газете о кастинге на «Дом-2», братья, не раздумывая, отправились на него. Через два месяца их позвали в Москву, на шоу. В мае 2004 года, 20 лет назад, близнецы вошли в первый состав «Дома-2».