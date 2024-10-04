Как из-за любви к Бородиной Оскара Каримова выгнали из «Дома-2», сколько они прожили вместе и где участник шоу сейчас

Оскар Каримов и Ксения Бородина. Фото: соцсети

Оскар Каримов считает, что на проекте получил хороший жизненный урок, который помогает ему до сих пор.

Оскар Каримов стал яркой звездой проекта «Дом-2» еще в самом его зарождении. Придя на реалити в компании брата-близнеца Стаса, его сложно было не заметить. А яркие отношения с ведущей Ксенией Бородиной добавили шоу особый, неповторимый флер.

В эксклюзивном интервью изданию Teleprogramma.org Оскар Каримов вспомнил, как он пришел на проект «Дом-2», что ему там запомнилось больше всего и чем он занят сейчас.

Как вспоминает Оскар Каримов, он и его брат Стас восприняли «Дом-2» как шанс достигнуть чего-то большего. На тот момент они уже были хорошо известны как танцоры в родном Башкортостане, но продолжали жить в Белебее, городке с численностью населения в 40 тысяч человек.

В какой-то момент Стас увидел объявление в местной газете о кастинге на «Дом-2», братья, не раздумывая, отправились на него. Через два месяца их позвали в Москву, на шоу. В мае 2004 года, 20 лет назад, близнецы вошли в первый состав «Дома-2».

Участники телестройки. Фото: соцсети

По словам Оскара, вспоминать свою жизнь на «Доме-2» ему не стыдно.

«У нас со Стасом характеры спокойные, мы не интриганы. И хотя проект подразумевает какие-то интриги, движухи и все в этом роде для повышения рейтинга, мы были положительными героями шоу», — сказал Оскар Каримов.

— Любили ли вы на «Доме-2» по-настоящему?

— У меня была настоящая любовь с Ксенией Бородиной. Когда я признался ей в любви и начал ухаживать за ведущей, то сломал существующие рамки, правила проекта «Дома-2». Это шло от сердца, от души, я уже ничего не мог поделать, у меня снесло крышу, как говорится. В итоге Алексей Михайловский, продюсер «Дома-2», был вынужден меня из-за этого оттуда отпустить в свободное плавание — выгнать, можно сказать.

Но после проекта мы прожили вместе два года, так что все отлично было. Это была любовь.

Оскар Каримов и Ксения Бородина. Фото: соцсети

— Что главное вы вынесли из шоу, какие уроки получили?

— Опыт работы в коллективе, на камеру с операторами. Когда мы вышли за проект, мы записали альбом, собрали «Олимпийский», долго гастролировали.

Получил хороший опыт в построении отношений. На «Доме-2» мы постоянно обсуждали на лобном месте все, что с нами происходило. Это остается на подкорке, и уже в обычной жизни начинаешь обсуждать наболевшие вопросы и пытаешься прийти к компромиссу и пониманию.

Вынесли определенный опыт в строительстве. Не сказать, что мы серьезно занимались строительством в шоу, но мы делали опалубку, фундамент, возводили перегородки, стены, коробку, занимались отделочными работами. Мне этот опыт в жизни очень пригодился. Если надо что-то отремонтировать, возвести, наладить, сделать, для меня это не проблема. У меня руки растут откуда надо.

— С кем-то из «Дома-2» общаетесь до сих пор?

— С Ольгой Солнце, Степаном Меньщиковым, Романом Третьяковым общаюсь периодически. С Настей Дашко перезванивались, но сейчас как-то перестали.

Иногда с Ольгой Бузовой общаюсь, но по работе только. Мы со Стасом с «Арчи-продакшн» работаем, вот там бывает пересекаемся. Но серьезной дружбы нет, потому что все занимаются своей жизнью, теперь коммуникации чаще сводятся к переписке в Сети.

— А кого вы считаете настоящими героями «Дома-2»?

— Первый состав, первых «15 клевых». Мы проходили сложный кастинг из трех ступеней. Первая ступень — в родном городе, а потом кастинги в Москве. В итоге отбирали самых ярких, талантливых, харизматических людей.

«15 клевых» — это были самые топы, а дальше я уже почти не смотрел «Дом-2», так — иногда. Влад Кадони молодец, красавчик! Семья Пынзарей приятное впечатление оставляет.

Конечно, очень рад за Ольгу Бузову, которая стала настоящей звездой. И за Олега Майами, который успел многого добиться за пределами проекта.

Каримовы и участники телестройки. Фото: соцсети

— До сих пор зрители не могут понять, в «Доме-2» события развиваются по сценарию или нет?

— «Дом-2» — это реальность. Но в реалити-шоу обязательно есть сценическая линия, по которой выстраивается сюжет. Но в нем не бывает такого, что участникам выдают сценарии и по ним нужно работать.

Продюсеры могли подойти к участникам и предложить что-то сделать, например, разрушить пару, начать ухаживать за кем-то, создать некую интригу, пригласить девушку на свидание и так далее. Надо было постоянно чем-то раскалять обстановку.

Естественно, со временем ребята начинали понимать это и уже сами играли на камеру. Не будешь этого делать, долго не продержишься. Неугодные оттуда уходили на голосовании. Так было и так до сих пор происходит. Это, между прочим, тяжело делать, но необходимо для рейтинга.

— Чем вы сейчас занимаетесь? Где работаете?

— Когда мы вышли из «Дома-2», то открыли клуб, занялись диджеингом и занимаемся этим с братом до сих пор. Потом я начал писать музыку и вот уже 10 лет увлечен этим. Выучился на студийного звукоинженера в школе звукорежиссуры и продюсирования Musicheads, занимаемся со Стасом саундпродюсированием — всем, что связано с изготовлением музыки. Сотрудничаем с Black Star, «Арчи-продакшн», Proton, различными иностранными площадками. Вместе ведем проект Karimov Brothers, который подразумевает танцевальный, клубный формат музыки. Получается очень красиво! Proton, как дистрибьютор, раскидывает наши треки по другим музыкальным площадкам, включая Spotify.

Для продакшенов мы делаем ремиксы, иногда пишем оригинальные песни. Параллельно работаем с отдельными музыкантами. Гастролируем как диджеи.

Было время, когда мы занимались коммерческой недвижимостью, строительством. Три года, например, у нас работали бригады по изготовлению механизированной штукатурки. Интересный был опыт, у нас технический склад ума, мы по специальности инженеры, освоить это нам было несложно и технология интересная. Но во время пандемии коронавируса бизнес сошел на нет. А вот музыка до сих пор приносит хорошие деньги.

Оскар Каримов. Фото: предоставлено героем публикации

— Как у вас дела в личной жизни?

— Я уже год как холост, живу один, ищу спутницу жизни, хотя, честно сказать, работа очень много времени отнимает.

— О чем вы мечтаете?

— Моя самая большая мечта — построить дом, родить ребенка, воспитать, вырастить его и посадить дерево. А что еще нужно? В принципе все остальное есть: работа, образование, внешность, здоровье. Все устаканилось, карьера идет на потоке, дальше только метаю о семье.

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Оскар Каримов. Фото: пмредоставлено героем публикации

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