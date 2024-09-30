Стас Каримов рассказал о заработках на «Доме-2»: «Обычная зарплата, имели крышу над головой, пакет питания»

Стас Каримов эксклюзивно для сайта Teleprogramma.org рассказал о том, как сложилась его жизнь после проекта «Дом-2». Экс-участник телестройки не стал скрывать, что они с братом ушли в саунд-продюсирование и диджеинг, также они занимались озвучкой.

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По словам Стаса, на площадке «Дома-2» они вели себя максимально естественно. Он не скрывает, что действительно был влюблен в Ольгу Бузову, а та испытывала к нему симпатию. А вот больших денег на проекте они по-началу не получали. И это можно объяснить тем, что такой формат шоу был в новинку.