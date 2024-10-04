О тяжбах Прилучного с Муцениеце за сына — юрист Грибенюкова: «Суд может встать на сторону отца»

Агата Муцениеце в настоящий момент судится со своим бывшим мужем Павлом Прилучным из-за сына Тимофея. Актер не вернул матери мальчика из отпуска, сообщив, что он будет учиться дистанционно, и оставив мальчика в своей семье. Параллельно артист стал отстаивать это право на законном уровне.

Если ему удастся отсудить мальчика у его матери, то Павлу не придется платить за него Агате Муцениеце крупные алименты, на которые она претендует.

Но есть ли у Павла Прилучного на это хоть какой-то шанс? Ведь несмотря на то что перед законом РФ оба родителя имеют равные права на детей, чаще всего суд оставляет их именно у матери. Ситуацию комментирует специально для Teleprogramma.org Валентина Грибенюкова юрист, член Союза юристов-блогеров.

«Действительно, по Семейному кодексу РФ мать и отец имеют одинаковые права по отношению к их несовершеннолетним детям, и зачастую суды встают на сторону матери. Но это не значит, что отцы лишены возможности бороться за свои родительские права, в том числе за право проживания ребенка с ними. Если отец докажет в суде, что для ребенка намного лучше будет проживать с ним, чем с матерью, то суд может встать на сторону отца и оставить ребенка с ним. Доказательствами могут быть: достойный заработок, показания, учителей, заключения психолога и медкомиссии с выводом о большей привязанности ребенка к отцу, либо документы, которые подтверждают, что мать не может дать нормальное воспитание. Суд также будет учитывать мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет. Если один ребенок остается с отцом, а другой с матерью, то родители в равных долях несут обязанности по содержанию обоих детей и, соответственно, уплачивают алименты на ребенка, которые не проживает с ним», — сказала эксперт журналисту нашего издания.